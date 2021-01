Samsung va-t-il suivre Apple et adapter ses Exynos à des ordinateurs ?

Samsung pourrait-il adapter ses processeurs Exynos à des ordinateurs portables ? C’est la question que se pose un leaker sur Twitter, et, quand on constate la puissance démesurée du dernier Exynos 2100 qui équipe les Galaxy S21, l’idée pourrait avoir du sens.

Et si Samsung suivait les traces d’Apple et incorporait des processeurs Exynos de sa conception dans de futurs ordinateurs portables ? L’idée ne semble pas saugrenue, quand on constate à quel point la puce Exynos 2100 de notre Galaxy S21 Ultra de test semble prometteuse. C’est en tout cas le pronostic de The Galox, sur Twitter, qui prétend savoir que la firme sud-coréenne préparerait bel et bien une version de son Exynos pour des ordinateurs.

Exynos for computers Can't wait! — Anthony (@TheGalox_) January 17, 2021

Reste bien sûr à voir si cette rumeur se confirme, puisque Samsung n’a, pour l’heure, nullement confirmé ces dires. De plus, la firme sud-coréenne a longtemps été en retard du côté des puces mobiles, notamment par rapport à Apple avec ses AX et Qualcomm et ses Snapdragon. Maintenant que la firme semble avoir rattrapé son retard (voire même, dépassé certains de ces concurrents), l’idée de voir apparaitre des Exynos sur des ordinateurs portables peut paraître envisageable.

Néanmoins, cela supposerait que Microsoft fasse des efforts pour adapter correctement Windows à ARM, après quelques tentatives mitigées. Même si Samsung envisageait de doter ses ordinateurs portables d’un processeur Exynos de sa conception, la firme sud-coréenne se heurterait en effet au bon vouloir de Microsoft, puisqu’elle utilise son OS pour propulser ses machines. Ce n’est pas le cas d’Apple, qui manie aussi bien le matériel et le logiciel, et qui est parfaitement parvenu à opérer sa transition vers ARM avec ses premiers Mac équipés de puces maison, les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini M1, largement loués pour les performances (et pourtant, ce ne sont que des machines d’entrée de gamme). Mais si Microsoft daignait réellement à poursuivre ses efforts pour fournir une version décente de Windows ARM, cela changerait largement la donne, et Intel aurait fort à faire pour maintenir sa position dominante face à de redoutables concurrents comme Samsung et Qualcomm, qui ne cessent de faire progresser leurs SoC.