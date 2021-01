LG pourrait jeter l’éponge et abandonner le marché du smartphone

Dans un mémo interne, le boss de LG Electronics a laissé entendre que la marque pourrait délaisser le marché du smartphone, comme elle l’a fait en France depuis début 2019.

« LG Electronics en est arrivé au point où il est temps de faire le meilleur choix en jugeant calmement de sa compétitivité actuelle et future sur le secteur mobile » explique le PDG de LG Electronics dans un mémo interne partagé par l’agence de presse Yonhap News. La nouvelle a fait l’effet d’une bombe, avec une hypothèse qui se précise : et si LG se retirait du marché des smartphones ?

L’histoire d’une chute

Malgré des débuts en fanfare sur le secteur du smartphone, LG n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs années, face à une concurrence féroce incarnée par des marques chinoises comme Xiaomi, Huawei ou encore les filiales de BBK Electronics comme OnePlus, Vivo, Realme et Oppo. Conséquence : la marque a vu sa part de marché fondre de 15,4% en 2015 à moins de 3% fin 2020. Par ailleurs, le constructeur a même mis la clé sous la porte sur ce secteur dans nos contrées, où LG a arrêté de lancer ses smartphones depuis presque deux ans.

« Rien n’a encore été décidé sur l’avenir de notre section mobile, mais la direction garde l’esprit ouvert » explique l’actuel dirigeant de LG Electronics, espérant calmer les ardeurs de ceux qui estiment que la marque va définitivement délaisser le marché du smartphone. La firme avait en effet laissé entendre en 2012 vouloir se concentrer avant tout sur ses téléviseurs et se détourner des smartphones, ce qui n’a finalement pas été le cas. Autre solution : LG Electronics pourrait se tourner davantage vers le B2B et produire des écrans pour d’autres constructeurs. Quand on voit les avancées de la marque sur le secteur avec son étonnant concept de smartphone à écran coulissant brièvement présenté au CES 2021 ou encore son fameux LG Wing à double écran rotatif, nul doute que LG Electronics pourrait tout à fait remplir ce rôle, un peu comme Samsung qui teste ses technologies d’écrans sur ses appareils avant de les vendre à d’autres marques.