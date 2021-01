LG préparerait un smartphone à écran coulissant

À l’occasion de sa conférence du CES 2021, LG a donné un subtil aperçu d’un smartphone d’un nouveau genre, doté d’un écran coulissant.

L’année débute à peine que la guerre des smartphones pliants commence déjà. Si LG n’a fait que de timides percées sur le secteur des smartphones au form factor original, comme le LG G8X ThinQ et son accessoire lui offrant un second écran ou encore le drôle de LG Wing et son double écran rotatif, LG semble s’engager sur une nouvelle voie mettant à profit l’écran flexible. À la fin de sa conférence du CES 2021 tenue ce jour, la firme a discrètement dévoilé des premières images d’un smartphone à écran coulissant, sobrement baptisé LG Rollable.

Pour l’heure, nous ne savons rien ou presque de ce smartphone, tout du moins, officiellement. LG aurait néanmoins confirmé à nos confrères américains d’Engadget que ce smartphone existe, et qu’il s’appelle bel et bien LG Rollable. Dans les images de la conférence LG, on note également que le logiciel semble s’adapter à la taille disponible, et qu’il serait possible de ne dérouler qu’à moitié l’écran.

Tel qu’il a été présenté en fin de conférence, ce smartphone nous rappelle beaucoup l’appareil qui aurait du être présenté par TCL à la dernière édition du MWC de Barcelone, fin février 2020, salon qui n’avait finalement pas eu lieu en raison de l’épidémie de coronavirus rapidement devenu incontrôlable. Ce concept rappelle aussi celui d’Oppo, qui officialisait en novembre dernier un ambitieux smartphone à écran enroulable, baptisé Oppo X 2021.

Il semblerait donc que les initiatives se multiplient concernant ce form factor bien particulier, qui permettrait de faire fi de la fameuse pliure au centre de l’écran d’un Galaxy Z Fold 2, par exemple. Reste à attendre une éventuelle date de présentation officielle, qui n’a pas été mentionnée. En toute logique, le MWC 2021 pourrait être l’occasion rêvée pour les constructeurs afin de dévoiler ce type d’innovation, d’autant que celui-ci a déjà été reporté au mois de juin face à la résurgence du Covid-19 en Europe.