Netflix va bientôt lancer une fonctionnalité « lecture aléatoire »

Cette fonctionnalité vous proposera des programmes adaptés à vos goûts tout en vous épargnant l’effort de les chercher par vous même. Il n’y a plus qu’à s’installer !

Après une période d’essai satisfaisante, Netflix prévoit de déployer une nouvelle fonctionnalité de lecture aléatoire sur tous les supports en 2021. Cette fonctionnalité se matérialise sous forme d’un bouton, situé juste en dessous la photo de profil de l’utilisateur. Une petite icône de lecture aléatoire sera aussi présente dans la barre de navigation, sur le côté de la barre d’accueil sur téléviseur. En appuyant sur ce bouton, Netflix vous proposera un programme aléatoire à regarder sans que vous n’ayez besoin de parcourir toutes les catégories ou de naviguer à travers les milliers de contenus disponibles sur la plateforme. L’algorithme de recherche se base sur les programmes que vous avez déjà regardé, en vous proposant des contenus similaires ou du même type, sur les titres ajoutés à votre liste que vous n’avez pas encore regardé, ou encore sur les programmes récents et les plus populaires. Ce « mode aléatoire » peut aussi bien vous proposer des séries que des films ou des documentaires. Il est évident que la lecture aléatoire s’adapte aux différents profils enregistrés.

En apportant cette nouveauté, Netflix rend l’utilisation de sa plateforme encore plus simple et plus fluide, et amène une touche de personnalisation bien pratique. Cela va éviter de longues recherches fastidieuses avant de s’installer confortablement dans le lit ou le canapé avec (idéalement) son popcorn et son plaid, et ça va permettre aussi de découvrir certains programmes que vous n’auriez pas remarqué ou qui ne sont pas forcément mis en avant sur la page d’accueil. Ce bouton avait jusque-là été testé uniquement sur les téléviseurs et, conscient de son succès, Netflix souhaiterait maintenant l’étendre à tous ses utilisateurs. La plateforme n’a pas encore communiqué de date précise quant à l’arrivée concrète de cette fonctionnalité sur toutes les plateformes, mais cela ne devrait pas tarder.