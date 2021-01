Valve condamné à une amende pour le blocage de jeux Steam en Europe

L’entreprise, ainsi que cinq éditeurs de jeux ont été condamnés à plusieurs millions d’euros d’amende pour avoir bloqué certains jeux Steam au sein de la zone Europe.

L’amende cumulée, prononcée par la Commission européenne s’élève à près de 7,8 millions d’euros. Au total, ce sont près de 100 jeux vidéo PC Steam qui sont concernés, et que Valve aurait bloqué géographiquement, pour empêcher leur achat et leur lancement en dehors de certains pays de l’Union européenne. Une pratique qui concerne cinq éditeurs vidéoludiques (Capcom, ZeniMax, Bandai Namco, Focus Home et Koch Media), et qui enfreint les règles du marché unique européen concernant les biens numériques.

Pourquoi avoir bloqué des jeux ?

Selon la Commission européenne, le blocage des jeux en question visait à empêcher que les joueurs européens vivant dans des pays à revenus “élevés”, ne passent par la plateforme Steam de certains pays plus modestes, pour acheter des jeux moins cher que dans leur zone géographique de résidence. L’affaire concerne la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Entre 2010 et 2015, Valve a ainsi bloqué géographiquement – en accord avec les différentes éditeurs concernés, les clés d’activation d’une centaine de titres, les rendant inaccessibles en dehors des pays cités plus haut.

Dommage pour Valve, la pratique est interdite au sein de l’Union européenne, qui a mis en place son marché unique dès 1993, afin de garantir la libre circulation des biens et des capitaux au sein de l’espace Schengen. Face à cette décision de la part de la Commission européenne, les cinq éditeurs vidéoludiques concernés écopent donc chacun d’une amende allant de 340 000€ pour Bandai Namco, à 2,9 millions d’euros pour Focus Home. Valve de son côté, devra s’acquitter d’une amende de 1,6 million d’euros. À noter que si l’ensemble des éditeurs a coopéré avec la justice pour voir leur sanction réduite de 10% à 15%, l’entreprise propriétaire de Steam a préféré ne pas collaborer avec les enquêteurs, et devra donc s’acquitter de l’intégralité de son amende. Pas de quoi fragiliser le géant du divertissement PC, qui enregistrait en début d’année l’affluence record de 25 millions de joueurs simultanés sur Steam.