Samsung prépare une flopée d’écrans OLED 90 Hz pour PC

De nombreux ordinateurs portables pourraient bientôt avoir droit à des écrans OLED 90 Hz ! Samsung Display annonce en effet la mise en production de ce type de dalles, destinées à des « fabricants mondiaux ».

Va-t-on avoir droit à une avalanche de nouveaux PC portables équipés de dalles OLED 90 Hz en 2021 ? Cette technologie d’écran a beau être très rare sur les ordinateurs portables actuels, qui font payer le prix fort la qualité d’un tel affichage au contraste sans limite, elle pourrait largement se généraliser cette année grâce à Samsung. La division écran de la firme sud-coréenne vient en effet d’annoncer qu’elle allait très prochainement mettre en production des nouvelles dalles OLED de 14 pouces, lesquelles bénéficieront, en prime, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz !

Non seulement les ordinateurs portables à venir pourraient donc voir arriver plus franchement l’OLED, en lieu et place des écrans IPS LCD dont nous avons l’habitude, mais ces dalles pourraient donc démocratiser l’affichage fluide sur ordinateur. Mis à part les ordinateurs estampillés « gaming » qui peuvent parfois monter très haut de ce côté, bien rare sont les modèles qui dépassent les 60 Hz. Pourtant, on a bien vu dans le monde du smartphone qu’un haut taux de rafraîchissement ne se cantonne pas à un usage gaming, et que celui-ci permet d’améliorer directement l’expérience utilisateur en proposant un affichage plus fluide, particulièrement agréable rien qu’en navigation web. Aujourd’hui, beaucoup de modèles de smartphones disposent en effet de dalles 90, 120 voire 144 Hz sans pour autant être des appareils dédiés à la pratique du jeu vidéo.

Reste maintenant à voir quand ces écrans signés Samsung débarqueront sur de premières machines. La firme n’a pas précisé le nom des marques qui pourraient en bénéficier, si ce n’est plusieurs « fabricants mondiaux ». Évidemment, vu ses caractéristiques, on peut néanmoins imaginer que cette dalle OLED 90 Hz de 14 pouces verra tout d’abord le jour sur des machines plutôt haut de gamme. On ne sait pas encore si ces écrans bénéficieront des nouveautés présentées par Samsung durant le CES, comme l’écran Blade Bezel et sa caméra invisible.