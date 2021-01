Le jeu mobile a continué d’exploser en 2020

Avec une augmentation du nombre de joueurs de 12% en 2020, l’étude du NPD Group démontre que le jeu mobile est la plateforme de jeux la plus populaire dans le monde, surtout depuis l’arrivée du COVID-19.

Plusieurs études parues depuis le début du mois attestent d’un succès sans précédent pour le monde du jeu vidéo en 2020. En effet, la pandémie mondiale et les nombreux confinements à travers le monde ont permis aux gens de trouver encore plus de temps pour jouer, que ce soit sur PC, console, ou même sur mobile. Un récent rapport du NPD Group en collaboration avec Sensor Tower a démontré que le jeu mobile a lui-aussi connu une augmentation importante en termes de rentabilité, de temps de jeu et de joueurs. Ils ont sondé des joueurs américains et canadiens pour parvenir à ces statistiques. Ils estiment qu’au Canada et aux États-Unis, il y eu un total de 303,7 millions de joueurs mobile en 2020, dont 238,7 millions de joueurs actifs, ce qui marque une augmentation de 12% par rapport à 2019. Ils ont également établi une augmentation du temps de jeu moyen de deux heures pas jour, passant de six à huit heures par jour. 35% des participants ont admis que cette augmentation était due aux périodes de confinements.

Le jeu mobile n’attire pas le même public que les jeux consoles ou PC, puisqu’il peut potentiellement toucher toutes les personnes ayant un smartphone, et pas un segment particulier de la population. C’est donc un domaine de l’industrie vidéoludique beaucoup plus accessible. L’étude montre en effet une augmentation du nombre de joueurs dans toutes les tranches d’âge : +17% chez les plus de 45 ans et +9% chez les enfants de 2 à 12 ans. Mat Piscatella, un analyste chez NPD Group, explique que la popularité du jeu mobile « ne vient pas seulement de son accessibilité et disponibilité, mais aussi de l’incroyable diversité des jeux mobiles disponibles ». Un autre rapport devrait être rendu disponible la semaine prochaine, détaillant l’augmentation de revenus pour l’industrie du jeu mobile en 2020.