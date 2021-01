Samsung dévoile sa vision du futur de l’écran et sa caméra invisible

Samsung évoque enfin sa technologie de caméra sous l’écran, et, par surprise, c’est sur un ordinateur portable que la firme a décidé de l’exploiter, et pas encore sur un smartphone.

D’ici quelques années, les bordures, l’encoche ou même le poinçon ne seront plus que des souvenirs. Comme d’autres constructeurs, Samsung travaille activement sur sa technologie de caméra sous l’écran, et, contre toute attente, ce n’est pas un smartphone mais un ordinateur portable que la firme a souhaité mettre en avant pour en parler. Dans une vidéo postée sur Weibo, Samsung Display décrit un tout nouveau panneau OLED baptisé « Blade Bezel » et doté de bordures extrêmement fines ainsi que d’une caméra sous l’écran.

Wow ⊙∀⊙! Samsung Display reveals its under-Display camera technology for the first time, which will be used for OLED notebook screens first pic.twitter.com/Fu4Ublvsru — Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2021

Cette annonce intervient seulement quelques jours à peine après la présentation des premiers écrans d’ordinateurs portables OLED signés Samsung, une taille inédite chez le constructeur qui n’était jamais monté plus haut qu’une dimension de tablette. Sur ses téléviseurs, par exemple, Samsung ne propose pas d’OLED mais du QLED, une sorte de LED améliorée de sa conception, et même maintenant du Neo QLED, équivalent du Mini-LED. Quant au « Blade Bezel », il permet d’obtenir un ratio écran/façade avant de 93%, et ne mesure qu’un millimètre d’épaisseur, tout en se montrant bien plus léger qu’un écran plus traditionnel. Surtout, c’est le premier écran de Samsung à permettre concrètement le placement d’une caméra sous la dalle.

Du côté du smartphone, Samsung s’est fait damner le pion par un certain ZTE et l’Axon 20 5G, lancé en septembre dernier et doté d’une caméra invisible. Les derniers fleurons du constructeur sud-coréen, les Galaxy S21, optent quant à eux pour le même poinçon qu’on avait pu voir l’an dernier sur les Galaxy S20. Néanmoins, les travaux de Samsung en matière d’écran d’ordinateur restent rassurants, puisque les technologies d’affichage du constructeur font généralement l’objet d’une exclusivité temporaire sur ses propres produits avant de gagner le marché tout entier, et faire baisser les prix d’accès à une technologie. En 2019, Samsung était par exemple le premier à introduire le poinçon dans un coin de l’écran, tandis que celui-ci s’est pas la suite généralisé dès le début de l’année 2020 sur la plupart des smartphones haut de gamme concurrents. Cette année-là, Samsung avait déplacé le poinçon pour le centrer, une caractéristique qui commence à peine à débarquer dans le monde Android, chez les constructeurs qui, justement, se fournissent chez Samsung Display. Le jour où Samsung cachera la caméra sous l’écran, on met notre main à couper que les smartphones concurrents l’imiteront dès l’année suivante.