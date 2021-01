Fortnite : Predator arrive enfin dans le battle royale

Le Predator, du film éponyme de John McTiernan, vient de faire son apparition sur la map de Fortnite. Réussirez-vous à battre ce boss afin de lui voler son skin ?

Une nouvelle mise à jour vient d’apporter le clou final de plusieurs semaines de teasing de la part d’Epic Games : l’arrivée du Predator. Ce nouveau héros ne sera pas seulement un skin spécial que vous pourrez acheter dans le shop, mais aussi un boss qui est désormais présent sur la map de Fortnite. Il faudra posséder le Battle Pass pour débloquer le skin du Predator. Vous pourrez l’obtenir après une série de missions, instaurée par la dernière mise à jour. Deux nouvelles missions viennent cependant d’être ajoutées dans la quête « Traqueur de la jungle », et ce sont celles-ci qui vous permettront de débloquer le skin du Predator.

Le but de la nouvelle mission est d’aller combattre le Predator lui-même, après avoir trouvé où il se cache. Son vaisseau avait été ajouté à la carte du jeu le 13 janvier dans la dernière mise à jour. C’est donc du côté de Stealthy Stronghold qu’il faudra aller chercher le Predator avant d’essayer de le vaincre. Gardez en tête que vous ne serez pas le seul à vouloir ce skin, préparez vous donc à vous battre non seulement contre le Predator, mais aussi contre les autres joueurs avec lesquels vous êtes en compétition.

Notez aussi que ce boss a la capacité de devenir invisible, ce qui risque de corser un peu le combat. Comme l’explique JeuxVideo.com, le combat au corps à corps est à éviter car le Predator est très rapide et très puissant, infligeant 20 points de dégâts par coup de griffe. La meilleure option reste donc le combat à distance. Même si le Predator devient invisible, le viseur de votre arme changera tout de même de couleur si vous le passez sur lui. On ne sait pas encore si le skin sera disponible dans le shop un peu plus tard dans la saison ou s’il ne sera disponible que pour ceux qui possèdent le Battle Pass.