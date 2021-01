Emma lance Motion, un matelas capable de bouger seul grâce à l’IA

Bardé de technologie et d’intelligence artificielle, le nouveau matelas connecté d’Emma entend bien révolutionner notre sommeil.

Spécialiste du matelas, la marque Emma vient d’officialiser le lancement de son tout premier modèle connecté. Fruit de deux ans de recherche et de développement, le matelas baptisé Emma Motion entend bien “révolutionner notre manière de dormir” au quotidien, espère Manuel Mueller, CEO et cofondateur de l’entreprise.

“En lançant notre smart matelas Emma Motion, nous ne changeons pas simplement la manière dont les gens dorment, nous la révolutionnons” – Manuel Mueller, CEO d’Emma

Le matelas qui bouge tout seul

Grâce à son intelligence artificielle embarquée, le nouveau Emma Motion est non seulement capable d’analyser votre sommeil en temps réel, mais aussi de l’améliorer. L’IA Infinite Sensor détecte ainsi la position de son utilisateur tout au long de la nuit, tandis que la fonction Silent Move IQ permet au matelas de se mouvoir doucement pour corriger la posture, et ainsi assurer un “alignement optimal de la colonne vertébrale”. De quoi éviter ronflements et maux de dos au réveil.

En plus de corriger notre posture automatiquement, sans nous réveiller, le Emma Motion embarque aussi la technologie Diamond Degree, qui assure au matelas la possibilité de réguler automatiquement sa température grâce à une couche supérieure composée de millions de particules adaptatives. Smart matelas oblige, le Emma Motion est également livré avec une application dédiée, accessible sur smartphone iOS et Android, mais aussi sur tablette. Sobrement baptisée Emma App, cette dernière peut être couplée au matelas, et permet d’évaluer votre qualité de sommeil, tout en bénéficiant de nombreuses fonctionnalités et conseils annexes.

Lancé dès le mois de janvier en France et aux Pays-Bas, Emma Motion sera progressivement commercialisé dans le reste du monde au fil de l’année 2021. Disponible uniquement en taille une place, il faudra débourser 2400€ pour espérer révolutionner votre sommeil grâce à l’IA.