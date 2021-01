Nvidia : Shield et GeForce Now sont compatibles avec les manettes PS5 et Xbox Series X

Le Nvidia Shield TV et le Nvidia GeForce Now sont désormais compatibles nativement avec les manettes DualSense PlayStation 5 et les manettes Xbox Series X|S.

Les consoles next-gen, sorties il y a plusieurs mois déjà sont toujours en rupture de stock chez bon nombre de revendeurs. Avant de tester par vous même la puissance ingame de la PlayStation 5 ou de la Xbox Series X, il est cependant d’ores et déjà possible de se faire la main sur leurs manettes. En effet, les nouveaux contrôleurs imaginés par Sony et Microsoft restent quant à eux, bien disponibles, et sont progressivement pris en charge par bon nombre de plateformes. C’était le cas de Steam, qui annonçait il y a quelques jours sa prise en charge de la DualSense. Cette fois, c’est au tour du géant Nvidia d’officialiser la compatibilité de ses services gaming avec les manettes next-gen.

Dans un communiqué relayé par nos confrères de CNET, l’entreprise spécialisée dans les cartes graphiques PC précise ainsi que les DualSense PlayStation 5 et les manettes Xbox Series X|S seront désormais prises en charge nativement sur GeForce Now, mais aussi sur Shield TV (via la mise à jour 8.2.2), le tout grâce à une connexion Bluetooth. Pour coupler les manettes aux différents services, il suffira simplement d’appuyer sur le bouton d’appairage de la manette Xbox Series X, ou de maintenir simultanément les boutons PS et Share de la DualSense. Les manettes seront alors utilisables immédiatement, et vous permettront de profiter non seulement de vos jeux Android mais aussi de l’ensemble du catalogue GeForce Now directement sur votre téléviseur, et ce avec les toutes dernières manettes du marché.