Le compte Twitter, de l’ambassade chinoise aux États-Unis, est bloqué. Selon Bloomberg, l’institution gouvernementale aurait violé la politique de la plateforme relative à la déshumanisation. Le 7 janvier dernier, l’ambassade faisait référence aux femmes Ouïghours comme des « machines à faire des bébés ». Il avait rapidement été supprimé par Twitter. Cependant, la plateforme demande aux utilisateurs de retirer d’eux-mêmes les publications problématiques, sous peine de se revoir refuser l’accès à leurs comptes. C’est ce qui vient d’arriver à l’ambassade. Twitter explique : « Nous avons pris des mesures sur ce Tweet, car il enfreint notre politique de déshumanisation. » Elle interdit la déshumanisation de groupe de personnes sur la base de leur « religion, caste, âge, handicap, maladie grave ou race et ethnie ». Depuis le 9 janvier, l’ambassade n’a rien posté sur le réseau social.

Dilinur Emerniyaz: "We Ugyurs have a saying 'Two pennies earned with one’s hard work is better than a mountain given by the emperor.' We want good life, so we work and make money with our hard work, why would we need to be forced to do so? " https://t.co/ja8nVkrjcr

— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) January 9, 2021