Une photo du candidat démocrate Bernie Sanders seul et transi de froid à l’investiture de Joe Biden a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

À 79 ans, Bernie Sanders est incontestablement une star des réseaux sociaux. Avec son franc-parler et ses discours endiablés, le candidat démocrate à la présidence a encore une fois fait le buzz, cette fois bien malgré lui. Présent à la cérémonie d’investiture de Joe Biden à Washington hier, l’homme politique a été aperçu (et photographié) seul sur sa chaise, visiblement frigorifié sous une épaisse doudoune et de grosses moufles à motif tricotées par une de ses supportrices. Devenue virale, la photo a été largement détournée sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, où les internautes ont rivalisé d’imagination pour rendre un “hommage” bien particulier à l’ancien rival de Joe Biden.

« La vie c’est comme une boîte de chocolats, il vaut mieux la partager avec les autres » #BernieSanders pic.twitter.com/TNDebbalWf — Olivier Varlan (@VarlanOlivier) January 21, 2021

De Games of Throne à Forrest Gump, en passant par Star Wars, Friends, Le Seigneur des Anneaux, ou le récent phénomène Netflix The Queen’s Gambit, le battu aux primaires démocrates s’est vu incrusté dans les plus célèbres scènes de la pop culture. Il a même eu droit à quelques photobombs aux côtés de Staline, Roosevelt et Churchill, après une apparition dans la célèbre Cène de Léonard de Vinci.

Contacté par la chaîne CBS News, l’homme politique originaire de l’État du Vermont s’est montré plutôt amusé du détournement. Au sujet de son style vestimentaire, pas vraiment adapté à une cérémonie aussi solennelle que l’Inauguration Day, il a notamment expliqué : “Vous savez, dans le Vermont, on s’habille chaudement. Le froid, on le connaît, et on ne s’embête pas vraiment avec la mode”.