Tesla : Elon Musk défié par le PDG de Volkswagen sur Twitter

Il aura fallu attendre 2021 pour voir Herbert Diess, le PDG du groupe Volkswagen débarquer sur Twitter. Et pour son premier post sur l’ex réseau social préféré de Donald Trump, l’homme d’affaires a frappé fort. Dans un message publié le 20 janvier dernier, on peut en effet lire : “Hello Twitter, je suis ici pour créer un impact avec le groupe Volkswagen, spécialement sur les questions politiques. Et bien sûr pour vous prendre quelques parts de marché, Elon Musk”.

Hello @Twitter! I’m here to make an impact with @VWGroup, especially on political issues. And, of course, to get some of your market shares, @elonmusk – after all, our ID.3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions!

