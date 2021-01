MacBook Air & Pro : vers une refonte majeure ?

Bloomberg vient de lâcher une ribambelle d’informations concernant un nouveau MacBook Air dans ses colonnes. La nouvelle génération de MacBook Pro est également évoquée, et celle-ci pourrait bien abandonner la Touch Bar et marquer le retour du lecteur de carte SD.

Plus rien n’arrête Mark Gurman ! Après avoir évoqué l’iPhone 13 et un énigmatique projet de casque VR Apple, le journaliste de Bloomberg nous parle désormais d’un tout nouveau MacBook Air doté d’un nouveau design et d’une puce Apple Silicon de seconde génération, probablement appelée Apple M2. D’après ses sources, cette machine disposerait toujours d’un écran de 13,3 pouces avec des bordures affinées, mais on y retrouverait — comme l’avaient déjà indiqué Gurman ainsi que Ming Chi Kuo — un connecteur magnétique MagSafe pour la recharge ! Quatre ports USB-C seraient aussi de la partie. Par ailleurs, la machine devrait être plus légère et fine que l’actuel MacBook Air, et elle ne devrait pas non plus la remplacer, mais plutôt s’ériger comme une version un peu plus haut de gamme. D’après Gurman, ce nouveau MacBook Air pourrait débarquer sur le marché au deuxième semestre de l’année prochaine.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule prédiction de Bloomberg, qui parle également d’un nouveau MacBook Pro. Mark Gurman évoque une nouvelle fois deux machines, l’une de 14 pouces et l’autre de 16 pouces. Comme il l’avait déjà précisé dans un précédent article, ces deux MacBook Pro devraient bel et bien délaisser la Touch Bar, mais il précise néanmoins l’arrivée (ou plutôt, le retour) d’un lecteur de carte SD ! Ce dernier avait disparu sur les MacBook Pro en 2016, un choix qui avait été durement critiqué par les professionnels de l’image, qui utilisent principalement ce type de connectique pour transférer des images d’un appareil photo vers leur machine. En bref, Apple corrigerait tous les défauts recensés sur sa dernière génération, soit l’absence d’une connectique suffisamment fournie et l’abandon de la Touch Bar, jugée peu utile. Enfin, on bénéficierait évidemment de nouvelles puces signées Apple sur ces ordinateurs.

Enfin, Mark Gurman parle également de deux projets en préparation sur les Mac : la connectivité cellulaire 5G et l’arrivée de Face ID. Dans les deux cas, le journaliste nous précise néanmoins que ce n’est pas prévu pour tout de suite.