Immortals Fenyx Rising : découvrez le crossover avec Blood of Zeus

Après une collaboration avec Adventure Time, Immortals Fenyx Rising revient avec un événement temporaire qui vous donne accès à des skins et armes aux couleurs de Blood of Zeus.

Immortals Fenyx Rising, la dernière production en monde ouvert signée Ubisoft Quebec, accueille en ce moment un événement temporaire en collaboration avec la série animée « Blood of Zeus ». C’est une collaboration qui fait sens puisque les deux œuvres ont un univers mythologique en commun. Par conséquent, du 21 au 28 janvier le jeu se voit étoffé de nouveaux éléments aux couleurs de la série, à commencer par une quête spéciale qui plongera les joueurs dans l’univers de « Blood of Zeus ». Cette quête s’intitule « Hommage à la famille », et elle consiste à affronter deux nouveaux ennemis, Chimère et Cerbère, afin de gagner le pendentif de l’Aigle et des nouvelles options de personnalisation du personnage, toujours en accord avec le thème de « Blood of Zeus ».

Deux nouveaux packs seront également disponibles à l’achat. Tout d’abord, un nouveau pack d’armes « Armes Sang de Zeus » contenant des skins aux couleurs de « Blood of Zeus » pour votre épée, votre hache ainsi que votre arc. Puis, il y aura aussi un pack à l’effigie du personnage Alexia l’Amazone intitulé « Sang de Zeus ». Ce pack comprend une armure, un casque, des ailes, une monture ainsi qu’un compagnon phénix. Bien que cet événement soit temporaire, ces deux packs, le pack d’armes et le pack de personnage, seront disponibles dans le shop même après la fin de l’événement le 28 janvier. Toutefois, la quête ne restera pas de façon permanente, alors dépêchez-vous d’aller affronter ces deux ennemis venus d’un autre monde avant qu’ils ne repartent !