Disney+ : Pedro Pascal donne des infos sur The Mandalorian

Interviewé par Indie Wire, dans le cadre de la promotion de Wonder Woman 1984, Pedro Pascal est revenu sur la deuxième saison de The Mandalorian. L’acteur qui incarne Din Djarin dans la série, confie à demi-mot qu’il pourrait revenir dans le cadre d’une autre série comme The Book of Boba Fett par exemple.

Que nous réserve The Mandalorian dans la suite de ses aventures ? Alors que la deuxième saison s’est conclue il y a quelques semaines, la série reviendra pour une salve d’épisodes. Actuellement à l’affiche de Wonder Woman 1984, Pedro Pascal n’a pas manqué de donner quelques indices sur le futur de la série Disney+. Celui qui incarne Din Djarin depuis deux saisons est tout de même resté discret, mais a annoncé savoir ce qui attend le personnage dans la suite de ses aventures. « On m’a dit ce qui se passe et quel était le plan, mais je ne peux pas en parler. Ils sont en train d’étendre le monde (de The Mandalorian ndlr) et il y a tellement de surprises qui vont être amenées. Si le personnage doit explorer ces nouveaux mondes, il sera utilisé d’une manière inattendue » confie-t-il à IndieWire. La saison 3 n’a pas encore de date de diffusion, mais le Mandalorien pourrait donc revenir à l’écran dès le mois de décembre prochain. À cette date, sera lancée la nouvelle production estampillée Star Wars sur la plateforme : The Book of Boba Fett. On ne sera donc pas étonné de le voir au casting. On sait que la série se déroulera en parallèle de celle de The Mandalorian et que les personnages se sont déjà croisés à plusieurs reprises dans la seconde saison.

Grogu sera-t-il du voyage ?

Lors de l’interview pour Indie Wire, l’acteur, est aussi revenu sur la relation qui unit Grogu et Din Djarin et notamment la scène finale. Il explique l’impact qu’auront eux les adieux pour les deux personnages. « Nous avons suivons cette histoire depuis deux saisons, il y a ce lien qui grandit entre eux. » Il ne dit pas en revanche si leur relation va évoluer dans la troisième saison. Il est désormais devenu le Padawan de Luke et ne devrait donc logiquement pas revenir à ses côtés dans la suite. Mais le duo Mando et Grogu étant la raison du succès de la série, il y a fort à parier que Disney ne fasse pas l’impasse d’une réunion dans le futur. Pour en savoir plus sur cette prochaine saison, il faudra patienter encore un peu puisque Pedro Pascal ne semble pas enclin à nous en dire davantage. Il faut dire que Disney tient largement au secret de ses productions et que cette nouvelle saison ne fera sans doute pas exception.