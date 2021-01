Cyberpunk 2077 s’offre le titre du meilleur lancement dans sa version digitale

Sorti le 10 décembre dernier, Cyberpunk 2077 a reçu autant de réactions positives que négatives lors de son lancement. Si les joueurs sur console ont pu être déçu, les joueurs PC ont fait exploser ses ventes en version digitale.

Avec plus de 10,2 millions de copies digitales vendues en décembre 2020, Cyberpunk 2077 s’offre le meilleur lancement de jeu en version digitale de toute l’histoire. C’est une performance impressionnante et qui paraît irréaliste, compte-tenu des nombreuses réactions négatives exprimées depuis sa sortie sur les consoles ancienne génération. SuperData explique que ce nombre inclut les éditions qui ont été remboursées suite à la mauvaise réception du jeu, mais que ces remboursements n’auraient de toute façon pas été suffisamment significatifs pour impacter les ventes totales du jeu. En effet, 80% des ventes digitales de Cyberpunk 2077 ont été effectuées sur PC, notamment en raison du retrait du jeu sur le PlayStation Store pour une durée indéfinie. C’est donc cette version qui a sauvé le jeu, qui avait été très bien reçu sur cette plateforme. Comme l’a rappelé Marcin Iwiński dans sa vidéo d’excuse, Cyberpunk 2077 avait été optimisé pour les PC et a été maintes fois salué par les médias spécialisés qui l’ont testé sur cette plateforme.

Dans cette vidéo, Marcin Iwiński avait aussi détaillé un calendrier de mises à jour à venir, censées régler certains des problèmes majeurs du jeu sur les consoles ancienne génération. Le premier des deux patchs correctifs promis par CD Projekt est arrivé ce week-end, ce qui amène le jeu à sa version 1.1. Ce patch corrige notamment la stabilité générale du jeu telle que « l’amélioration de l’utilisation de la mémoire dans divers systèmes de jeu » et la correction de bugs liés au chargement. Des corrections spécifiques pour chaque plateforme ont aussi été déployées ainsi qu’une ribambelle de corrections liées aux quêtes et aux personnages. La liste complète des patchs est disponible sur le site officiel de Cyberpunk 2077. Si les joueurs ont plutôt bien reçu cette mise à jour, il reste encore du travail afin de rendre les versions PS4 et Xbox One aussi fonctionnelles qu’elles auraient dû l’être à leur lancement, notamment en ce qui concerne l’absence d’une intelligence artificielle, point crucial pour certains. Le patch 1.2 est attendu pour début février et devrait lui aussi corriger les bugs des versions sur ces consoles, entre autres.