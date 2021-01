Sundance : en 2021, le festival passe à la réalité virtuelle

« On fait les choses différemment cette année ». Le traditionnel festival Sundance s’offre une plongée dans le futur avec une édition 100 % digitale et propulsée par la réalité virtuelle. À partir du 28 janvier prochain, les cinéphiles du monde entier pourront profiter de projections virtuelles et de l’expérience 2.0 du festival.

La pandémie aura propulsé les événements en ligne sur le devant de la scène. À l’instar des salons de la tech comme le CES, les festivals cinématographiques doivent revoir leur copie et proposer une expérience exclusivement virtuelle. C’est le cas du festival du film indépendant, Sundance, qui doit se lancer le 28 janvier prochain. Mais plutôt que de proposer une expérience live comme ça été le cas pour le DC Fandome cet été, Sundance a préféré miser sur la réalité virtuelle cette année. Le festival a conçu une exposition baptisée New Frontier en 2007 et entend désormais rassembler, numériquement, les cinéphiles du monde entier lors de son festival. Selon Endgadget, qui a eu l’occasion de plonger dans l’univers en avant-première, il s’agit d’une plateforme qui reproduit les conditions réelles de ce genre d’événements. On retrouve notamment un bar pour discuter avant la projection et des reproductions de salles de cinéma. Pour se mouvoir dans l’espace conçu pour l’occasion, chacun des visiteurs a un avatar assez rudimentaire avec une photo de profil. Les billets sont proposés à partir de 25 dollars sur le site du festival. Les détenteurs d’un casque de réalité virtuelle ne seront d’ailleurs pas les seuls à pouvoir s’offrir une plongée dans l’univers virtuel de Sundance puisqu’il sera aussi possible de l’explorer directement depuis son ordinateur. Ce sera sans doute moins immersif, mais cela permettra de revivre par écran interposé, l’expérience de la salle. Shari Frilot, conservatrice New Frontier et Sundance et programmatrice principale, explique à Engadget « C’est un radeau de sauvetage qui a fini par être la Cadillac que nous conduirons dans le futur. Construire de nos mains New Frontier a résolu tant de problèmes que nous avions sur le terrain ».

Be a part of the first ever virtual #Sundance audience! Tickets are now on sale and for the first time you can experience film premieres and more from anywhere you are in the US. Tix are limited, so get yours while you can! Buy here: https://t.co/O4NSJAmATl pic.twitter.com/pitkffU02F — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 7, 2021

5 films projetés en réalité virtuelle

Si l’ensemble de la programmation ne sera pas accessible en réalité virtuelle, 5 films bénéficieront d’une protection dans The Cinema House. La salle, entièrement conçue pour la VR, permettra aux visiteurs de s’asseoir les uns à côté des autres, un peu comme si la pandémie n’avait jamais eu lieu. Si cette expérience s’annonce assez impressionnante, les équipes de Sundance s’impatientent aussi de retrouver l’expérience physique du festival. Shari Frilot explique en revanche que ces nouvelles innovations serviront à développer l’exposition New Frontier dans le futur. Dans la sélection officielle de Sundance, on retrouve notamment Passing avec Rebecca Hall et Tessa Thompson ou encore Land de Robin Wright.