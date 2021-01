Samsung Galaxy S21 : son écran consomme moins d’énergie

Samsung a doté ses derniers Galaxy S21 d’une toute nouvelle dalle OLED à basse consommation, capable d’économiser jusqu’à 16% d’énergie par rapport à une dalle OLED plus traditionnelle.

Cela fait maintenant un peu plus d’une semaine que nous testons le dernier Galaxy S21 Ultra de Samsung, et l’un des points qui nous a le plus marqué, c’est son écran absolument somptueux. Les écrans de Samsung sont généralement excellents, mais cette fois, la firme semble avoir passé un nouveau cap avec ce Galaxy S21 tant celui-ci flatte la rétine. Surtout, cet écran n’est pas seulement beau, il est aussi moins énergivore que celui de son prédécesseur, le Galaxy S20 Ultra !

C’est ce qu’a indiqué Samsung, qui précise qu’il a utilisé — pour la première fois — un nouvel écran OLED basse consommation sur ses Galaxy S21. Tout en offrant de meilleures performances, cet écran utilise jusqu’à 16% d’énergie en moins par rapport à une dalle OLED classique. Pour ce faire, Samsung a amélioré le circuit d’électrons qui traverse son écran avec un nouveau matériau qui leur permet de circuler plus vite. De ce fait, l’écran consomme non seulement moins d’énergie, mais il se dote également d’une meilleure luminosité. Cet écran moins énergivore pourrait donc être l’une des raisons pour lesquelles ce smartphone semble être bien meilleur que le Galaxy S20 Ultra du côté de l’autonomie. L’année dernière, le fleuron de Samsung n’était en effet pas franchement excellent dans ce domaine, alors que le Galaxy S21 Ultra semble bien mieux s’en sortir dans nos tests, même si ce n’est pas le meilleur. Il convient également de noter la présence de la nouvelle puce Exynos 2100 gravée en 5 nm dans le dernier-né de Samsung, qui s’avère franchement plus convaincante que le SoC que nous avait servi la marque l’an dernier et qui joue sans doute un rôle important dans cette meilleure gestion de l’autonomie.