OnePlus 9 & 9 Pro : leur fiche technique en fuite !

Attendu dans les prochains mois, le futur OnePlus 9 se dévoile en détails grâce à des caractéristique en fuite. Au menu : 120 Hz, Snapdragon 888, recharge à 65W et capteur photo principal à 50 MP.

Les OnePlus 9 Lite, OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro devraient être annoncés prochainement, mais voilà que le leaker Digital Chat Session vient de faire fuiter l’intégralité — ou presque — de leur fiche technique ! On fait le point sur toutes ces caractéristiques.

Concernant le futur fleuron de la gamme, le OnePlus 9 Pro, celui-ci devrait avoir le droit à une dalle AMOLED de 6,78 pouces QHD+ dotée d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Le OnePlus 9 partagera également cette fréquence d’affichage avec son écran de 6,55 pouces. Côté performances, les prochains modèles de OnePlus devraient bel et bien bénéficier de la dernière puce ultra haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888 gravé en 5 nm, qui les rendra également compatibles avec la 5G. Le leaker précise aussi la taille des batteries, qui devrait monter à 4 500 mAh sur les deux modèles, avec une recharge rapide à 65W et la recharge inversée à 5W. En revanche, l’épaisseur des smartphones ne serait pas identique : 8 mm pour le OnePlus 9, 8,5 mm pour le OnePlus 9 Pro, mais leurs poids respectifs devraient rester sous la barre des 200 grammes. Du côté du poinçon qui accueillera la caméra frontale de 16 MP, il mesurera 3,8 mm, et on retrouvera un double module photo sur les deux modèles, composé d’un capteur principal de 50 Mp et d’un ultra grand-angle.

Reste à voir si toutes ces bruits de couloirs se confirment à l’occasion de la présentation de la prochaine gamme de OnePlus. Selon certaines rumeurs, cette présentation pourrait se faire courant mars, même si la marque n’a encore rien confirmé.