Disney avance la sortie de Raya et le dernier dragon

Disney semble miser sur une réouverture des cinémas avant le 3 mars. En effet, la firme vient de changer la date de sortie de son nouveau long-métrage : Raya et le dernier dragon. Il arrivera presque un mois plus tôt que prévu.

À la surprise générale, Disney avance la sortie de son nouveau long-métrage d’animation : Raya et le dernier dragon. Alors que la tendance est plutôt au report chez les géants d’Hollywood, Mickey mise sur une sortie le 3 mars prochain, au lieu du 31 mars 2021. Dans un communiqué, Disney France précise que cette date de sortie est sous réserve d’une réouverture des salles obscures en France. Elle n’indique en revanche pas encore si une sortie du Disney+ est envisagée si jamais elles gardent portes closes d’ici là. Aux États-Unis, le film sortira simultanément au cinéma et sur Disney+ en Accès Premium le 5 mars. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la firme opte pour ce modèle puisque c’était déjà le cas pour Mulan outre-Atlantique. En France, il était sorti plus tard sur la plateforme et était accessible sans surcoût.

Le casting vocal dévoilé

Disney vient de dévoiler la nouvelle bande-annonce du film réalisé par Don Hall (Les Nouveaux héros), Carlos Lopez Estrada, Paul Riggs et John Ripa (Raiponce). On y découvre quelques éléments de l’intrigue. Alors qu’une force obscure menace le royaume de Kumandra, Raya part à la recherche du dernier dragon, le seul à pouvoir les sauver. Elle va découvrir qu’il faut bien plus qu’une créature légendaire pour restaurer l’harmonie, et que la confiance et l’entraide seront essentielles pour le succès de cette périlleuse mission. Au casting vocal du long-métrage, on retrouve Emilie Rault dans la peau du personnage principal. L’actrice de doublage avait déjà prêté sa voix à Kognedur dans Dragons 3 et Eliza dans La Famille Delajungle. Elle donnera la réplique à Geraldine Nakache (Tout ce qui brille), Frédéric Chau (Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?) et la chanteuse Anggun. Rendez-vous donc le 3 mars prochain pour découvrir si Raya et le dernier dragon vaut le détour.