Une ferme de minage installée dans le coffre d’une BMW i8

Un mineur de cryptomonnaie particulièrement motivé s’est offert une ferme pour le moins originale, en installant six RTX 3080 dans le coffre de sa voiture hybride électrique BMW.

Le mineur en question s’appelle Simon Byrne, et il n’en est pas à son premier coup d’essai. Souvenez-vous, il y a quelques semaines à peine, l’homme partageait les photos de son impressionnante ferme de minage sur les réseaux sociaux, un setup composé de près de 78 GeForce RTX 3080 — alors même que le produit est actuellement en rupture de stock un peu partout. Cette fois, Byrne réitère, en présentant sa dernière folie : une ferme de minage composée de 6 GeForce RTX 3080, installées confortablement dans le coffre de sa voiture, une BMW i8 hybride. Le but de la manœuvre selon lui ? “Embêter les joueurs”, en démontrant que malgré la pénurie, il peut tout de même se procurer un grand nombre de ces cartes graphiques, en évitant “les chaînes d’approvisionnement classiques”.

Contacté par le média Tom’s Hardware US, Simon Byrne a dévoilé les dessous de son étrange installation. Avec la batterie de sa BMW i8 hybride, l’homme a ainsi expliqué être capable de fournir une puissance de 3500 W. Un flux énergétique largement suffisant pour alimenter sa petite ferme de minage, reliée à la voiture via un onduleur, et qui ne consomme que 1500 W. À noter cependant que lorsque les six GeForce RTX 3080 de Nvidia fonctionnent à pleine puissance, il est nécessaire de laisser le coffre de la voiture ouverte, histoire d’éviter la surchauffe. Concernant la voiture, et bien que la présence de cette ferme de minage siphonne une grande partie de son autonomie, le modèle hybride de BMW reste pour autant parfaitement fonctionnel. Il est notamment capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.