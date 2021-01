Un sequel du jeu Celeste Classic est disponible gratuitement

Pour les trois ans du jeu Celeste sorti sur consoles, les développeurs ont décidé de s’inspirer du titre original et d’en faire une suite sur intitulée Celeste 2 : Lani’s Trek.

Le jeu de plateforme Celeste, sorti sur consoles en 2018, a eu droit à une suite qui est disponible dès maintenant et gratuitement. Cela a pris aux développeurs seulement trois jours pour faire cette suite et ils l’ont sorti à l’occasion du troisième anniversaire de la sortie de Celeste. Le sequel ne reprend pas exactement le jeu Celeste sorti sur PlayStation 4, Xbox One et sur Switch, mais est plutôt une suite directe de Celeste Classic, la première version du jeu qui avait été programmée sur Pico-8 deux ans plus tôt en 2016. Pico-8 est un moteur de jeu virtuel qui permet de développer et jouer à des jeux sans avoir de console physique. Les développeurs ont repris cette méthode pour le développement du sequel qu’ils ont appelé Celeste 2 : Lani’s Trek. Maddy Thorson, une des personnes ayant développé les jeux Celeste, s’est exprimé en disant que « nous avions dit que nous ferions probablement pas de sequel à Celeste, mais nous n’avions jamais rien dit sur Celeste Classic ».

D’après le nom, ce nouveau Celeste n’a plus comme protagoniste principal Madeline mais un autre personnage du nom de Lani. La quête de ce personnage est toujours de grimper tout en haut du Mont Celeste, mais de nouvelles mécaniques de jeu permettent à Lani de s’y prendre d’une manière différente de Madeline. En plus de Maddy Thorson et Noel Berry, les développeurs originaux des jeux Celeste, Lena Raine s’est ajoutée à ce projet de sequel. Celeste 2 : Lani’s Trek est jouable depuis votre navigateur internet, et est téléchargeable en version Windows, Mac, Linux, et Raspberry Pi depuis la page itch.io.