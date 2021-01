Pour ranger ses LEGO, il crée un trieur automatique avec… des LEGO

Il y en a qui sont prêts à tout pour gagner du temps et de l’énergie lorsqu’il s’agit de trier et ranger ses pièces LEGO. C’est le cas de Daniel West, l’ingénieur derrière ce trieur automatique fondé sur Raspberry Pi.

Daniel West, un ingénieur de 25 ans visiblement passionné par LEGO, a créé son propre trieur de pièces LEGO. C’est un projet qui lui a pris un peu plus de deux ans. Ce trieur est assez original dans sa forme car il est lui même composé de plus de 10 000 pièces LEGO. La machine est révolutionnaire dans le sens où elle peut reconnaître n’importe quelle pièce, même celles qu’elle n’avait jamais vu auparavant. Cette invention incroyable est partie d’une envie de gagner du temps lors du rangement de ses pièces LEGO, une tâche qui peut prendre un temps fou surtout quand on en a autant que Daniel West !

La machine est bien plus complexe qu’elle n’y paraît. Daniel West a même publié une vidéo explicative concernant l’intelligence artificielle mise en place pour trier les pièces. Celle-ci repose sur un réseau neuronal convolutif, surtout utilisé dans la classification d’image. Le trieur est tout d’abord composé d’un module photo Raspberry Pi V2 qui scanne les pièces. Ensuite, l’information est traitée par un Raspberry Pi 3 B+, qui envoie les images à un ordinateur. Le trieur contient aussi un total de 6 moteurs LEGO et de 9 servomoteurs. La machine possède 18 bacs de sorties dans lesquelles les pièces identifiées vont être redirigées afin d’être rangées. Elle trie en moyenne une pièce toutes les deux secondes. En plus des deux vidéos, l’une montrant la machine en état de fonctionnement et l’autre expliquant la technologie derrière l’intelligence artificielle, Daniel West a rédigé deux articles complets sur son œuvre. Les liens vers ces articles sont juste ici et ici.