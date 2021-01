Disponible à l’achat depuis le 26 janvier, le nouveau DLC Fatal Falls du jeu Dead Cells apporte un vent de fraîcheur. Découvrez son trailer coloré et plein d’humour.

Les studios Motion Twin et Evil Empire nous régalent en dévoilant un court-métrage annonçant l’arrivée du nouveau DLC de Dead Cells. C’est déjà le troisième après l’arrivée de Rise of the Giants en mars 2019 et The Bad Seed en février 2020. Avec un rythme d’environ un DLC par an, Motion Twin montre que Dead Cells a le potentiel de tenir ses joueurs en haleine pendant encore quelques années. Nous avions testé ce jeu en 2018 et nous l’avions trouvé excellent.

Le DLC s’intitule Fatal Falls et est disponible dès maintenant. Comme on peut le voir dans le trailer animé, un nouveau boss fait son apparition, ainsi que de nouvelles armes et de nouveaux ennemis. Fatal Falls vient apporter un vent de romantisme alors que le Prisoner voit sa bien aimée se faire exploser. On le voit alors s’armer du désir de vengeance et partir à la recherche du responsable de la mort de son amour. C’est une petite histoire qui tombe a pic alors que la Saint Valentin approche à grands pas. Comme toujours, le petit court-métrage fait autant d’effet que l’annonce du DLC en lui même car il est toujours très bien exécuté et rempli d’humour. Pour ceux qui ne connaissent pas Dead Cells c’est un jeu ressemblant à Castlevania sorti en 2017, développé par le studio français Motion Twin basé à Bordeaux, et disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Steam, Windows, Linux, MacOS et Android. Le DLC Fatal Falls est disponible à l’achat au prix de 4,99 euros dès à présent.