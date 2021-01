États-Unis : Les cinémas AMC évitent de peu la faillite

La chaîne de cinémas américaine a annoncé avoir récolté près d’un milliard de dollars depuis le mois de décembre, lui permettant d’éviter la banqueroute… pour le moment.

Ce n’est pas un secret, l’industrie du cinéma fait partie des secteurs les plus impactés par l’épidémie de Covid-19 qui secoue le monde depuis un an, et il y a fort à parier que les choses sont encore loin d’être terminées. Pourtant, quelques bonnes nouvelles subsistent : cette semaine, la chaîne américaine AMC, qui comptabilise près plus de 10 000 salles dans le monde, a annoncé avoir réussi à lever 917 millions de dollars depuis la mi-décembre, écartant au passage la possibilité d’une faillite à court terme. Dans un communiqué publié ce lundi, le PDG du groupe Adam Aron s’est félicité de ce renflouement inattendu, en assurant : “Aujourd’hui, le soleil brille sur AMC. Il n’est plus question de parler de dépôt de bilan”.

AMC en hausse boursière

La nouvelle, encourageante pour le groupe, a sans surprise fait bondir AMC en bourse cette semaine. Concrètement, l’entreprise est parvenue à se renflouer en augmentant non seulement son capital, mais aussi sa dette bancaire. Le groupe a aussi accru ses fonds en contractant obligations et dettes convertibles. Une solution déjà payante, puisque AMC avait déjà rassemblé plus d’un milliard de dollars entre avril et mai dernier via les mêmes procédés. Parallèlement, si la chaîne souffre d’une fermeture de salles massive un peu partout dans le monde, plusieurs cinémas sont restés ouverts aux États-Unis, lui assurant un minimum de revenus. AMC n’a pas encore publié ses résultats annuels, mais on peut d’ores et déjà s’attendre à une perte nette record de 3,6 milliards de dollars, soit le quadruple de son chiffre d’affaires, estimé à un peu plus d’un milliard de dollars.