Certains abonnés mécontents de RED by SFR ont finalement réussi à obtenir l’annulation de l’augmentation de leur forfait, à condition d’en faire la réclamation au service de fidélisation de l’opérateur.

Mise à jour : comme nous l’a précisé @pigeon_telecom sur Twitter après la publication de notre article. RED by SFR a coupé l’accès téléphonique au service réclamation. La démarche n’est donc actuellement plus possible. Ajoutons par ailleurs que seuls certains abonnés ont pu retrouver l’ancien tarif. L’annulation de l’augmentation n’est pas automatique. C’est plutôt à considérer comme un geste commercial de l’opérateur.

Il y a quelques mois, Red by SFR imposait à ses clients une augmentation des prix de ses forfaits, sans possibilité de refus. Une situation que beaucoup de clients mécontents se sont empressés de critiquer sur les réseaux sociaux, mais qui semble finalement plus simple à désactiver que prévu. Comme le rapporte le site Univers Freebox via un tweet de l’utilisateur @TitouPinkRider, il suffirait de contacter le service de fidélisation de Red by SFR, afin de demander l’annulation de l’option. Une démarche finalement assez simple, et qui semble avoir fonctionné pour bon nombre d’abonnés mécontents.

Merci @pigeon_telecom pour le tuyau, un appel aura suffit!!! Mail reçu dans la minute suite à mon appel!!! @REDbySFR vous avez su corriger vos erreurs, C’est bien!

Le lien => https://t.co/Jpv1Hic3g1 pic.twitter.com/jtPb43GzaR — Titou Pink Rider (@TitouPinkRider) January 25, 2021

Comment contacter le service de fidélisation ?

Pour annuler votre option, et ainsi repasser de 40 Go à 30 Go de data 4G par mois, il suffit de se rendre sur ce lien, et de saisir votre numéro de téléphone. Vous serez ensuite contacté ultérieurement par un conseiller, à qui il sera possible de réclamer l’annulation de votre augmentation tarifaire. Selon certains témoignages apparus sur les réseaux sociaux, plusieurs appels sont parfois nécessaires afin d’obtenir gain de cause, et repasser à un tarif de 5€ par mois, contre 9€ depuis l’augmentation des prix.

Une solution qui fonctionne, mais jusqu’à quand ?

Bien que très décriée par les abonnés, l’augmentation tarifaire de RED by SFR n’en reste pas moins tout à fait légale, conformément à l’article L224-33 du Code de la consommation, qui prévoit qu’un opérateur est libre de modifier les conditions contractuelles de fourniture d’un service, à condition que ce dernier en informe “le consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur”. Cette petite victoire en faveur des abonnés pourrait donc ne pas durer longtemps.