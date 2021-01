iOS 14.4 disponible : pourquoi vous devez l’installer le plus vite possible

Apple vient de délivrer les versions finales d’iOS 14.4, iPadOS 14.4, watchOS 7.3 et tvOS 14.4. Sur l’iPhone et l’iPad, ces mises à jour comblent trois importantes failles de sécurité qui pouvaient présenter des dangers potentiels pour votre appareil.

Le 26 janvier au soir, Apple a délivré ses dernières mises à jour pour l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et l’Apple TV. Avec iOS 14.4 et iPadOS 14.4, on gagne quelques nouveautés par-ci par-là, notamment au niveau de la gestion des appareils audio en Bluetooth qu’il sera désormais possible de classer entre eux. Pour les possesseurs d’un HomePod mini, ils pourront — avec un iPhone 11 au minimum — transférer leur musique très facilement vers l’enceinte simplement en rapprochant leur iPhone. La distance est même prise en compte, puisque l’iPhone mettra en marche son moteur haptique de plus en plus fort lorsqu’on le rapprochera de l’enceinte. On note également l’arrivée d’une nouvelle reconnaissance des QR codes via l’Appareil Photo, et iOS 14.4 détectera désormais si les pièces du bloc photo ont été changées par des pièces non-officielles, en vous avertissant au moyen d’une notification. Des problèmes ont également été résolus sur le clavier d’iOS, et aussi côté photo, notamment concernant certains artefacts qui pouvaient apparaître sur une photo HDR capturée sur l’iPhone 12 Pro. Avec watchOS 7.3, l’Apple Watch se dote d’un nouveau cadran « Unité » aux couleurs du drapeau pan-africain (rouge, noir et vert) et diverses corrections de bugs, tout comme sur l’Apple TV.

Il ne s’agit pas là de versions majeures des systèmes d’exploitation d’Apple, mais vous devriez les installer aussi vite que possible notamment parce qu’iOS 14.4 corrige trois failles béantes. Le constructeur explique que deux de ces vulnérabilités « peuvent être exploitées activement ». Ces failles concernent le noyau d’iOS et WebKit, et permettent à une application de s’accorder des privilèges inédits, ou bien l’exécution d’un code à distance grâce à WebKit. Dans tous les cas, ces failles peuvent représenter un danger potentiel pour l’utilisateur, c’est pourquoi on vous conseille de mettre à jour votre iPhone/iPad dès que possible.