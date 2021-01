Garmin présente Lily, sa plus petite montre connectée

Disponible en deux modèles, la nouvelle montre connectée Lily de Garmin s’équipe d’un boîtier de 34 mm. C’est la plus petite montre jamais imaginée par la marque.

Vous trouvez les montres connectées trop imposantes ? Ça tombe bien, Garmin lance aujourd’hui la Lily, une smartwatch dotée d’un boîtier de seulement 34 mm de diamètre, parfaite pour s’adapter aux poignets les plus fins. Décrite par la marque comme “féminine, sophistiquée et très tendance avec un suivi fitness et santé”, la Lily se destine, vous l’aurez sans doute deviné, à un public essentiellement féminin. Si ce n’était d’ailleurs pas assez clair, la smartwatch embarque avec elle une flopée de fonctionnalités “avec des options pensées spécialement pour les femmes actives d’aujourd’hui”, comprenez le suivi des menstruations et de grossesse. À cela s’ajoutent évidemment tous les outils attendus sur un accessoire de ce type : oxymètre de pouls suivi de respiration, du sommeil et du stress, suivi du rythme cardiaque, prise en charge de nombreux exercices sportifs, et suivi GPS.

En plus de son autonomie de cinq jours, la Lily embarque un bracelet de seulement 14 mm, en cuir et acier inoxydable pour la version classique, ou en silicone et aluminium pour la déclinaison sport. Le verre de chaque boîtier est texturé, et renferme un écran tactile lumineux à cristaux liquides monochromes capable de s’effacer quand il n’est pas sollicité. Disponible dès à présent sur la plupart des revendeurs tiers et sur le site officiel de la marque, la Garmin Lily est proposée en version classique à 249,99€, et en version sport à 199,99€.