Sur Reddit, des traders amateurs mettent à mal Wall Street

L’histoire semble tout droit sortie d’un film et pourtant. Depuis un simple forum de trading sur Reddit, des internautes ont fait perdre beaucoup d’argent à un grand fond d’investissement.

En début de semaine, l’action de GameStop (détentrice de plusieurs chaînes de magasins de jeux vidéo dans le monde, dont Micromania) a vu son cours exploser sur la bourse de New York. En déclin depuis plusieurs années, l’entreprise s’est en effet retrouvée au cœur d’une bataille improbable lancée sur Reddit : celle des investisseurs amateurs contre les short sellers.

Le short selling, c’est quoi ?

Généralement, quand on veut investir en bourse, on place son argent dans une entreprise en laquelle on croit. L’investisseur achète des actions, et espère les revendre plus tard à un prix supérieur. Pour le short selling, c’est tout le contraire. Dans ce type d’investissement, vous allez parier sur le déclin d’une entreprise. Concrètement, l’investisseur va emprunter des actions ne lui appartenant pas, et les revendre à prix fort à un tiers. Il va ensuite attendre patiemment que le cours de l’entreprise baisse, pour racheter lesdites actions à bas prix, et les rendre à son propriétaire initial.

Dans notre affaire, plusieurs fonds d’investissement importants avaient déjà parié sur la chute de GameStop, et vendu leurs actions en short selling. Mais les membres du forum r/wallstreetbets ont renversé la vapeur en investissant massivement dans l’entreprise, permettant à son cours de monter en bourse, jusqu’à 158 dollars l’action. Devant cette situation inattendue, les short sellers se sont vus contraints de racheter leurs actions à la hâte afin de les rendre le plus rapidement possible à leurs propriétaires, et limiter les pertes. Un effet rebond qui a fait perdre beaucoup d’argent à de grands fonds d’investissement, et qui a mené à une nouvelle hausse du cours de l’action GameStop, explique le site MarketWatch.

Pour les près de deux millions de membres du forum Reddit ayant potentiellement investi dans cette affaire, l’idée de départ était sans doute de mettre en difficulté les grands magnats de la finance. Non seulement la mission est une réussite totale, probablement plus qu’ils ne l’avaient espéré, mais en plus cet investissement devrait leur rapporter gros. Pour autant, la hausse exponentielle de l’action GameStop n’a pas tardé à attirer l’attention de la justice sur le forum en question. Il s’agira maintenant de déterminer si les redditeurs n’ont pas enfreint la loi en se coordonnant pour manipuler le marché à leur avantage, rappelle le site de Market Watch.