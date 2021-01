Cannes 2021 : le festival est reporté en juillet à cause de la crise sanitaire

Cette année, Le Festival de Cannes anticipe et repousse d’ores et déjà la date de l’événement. Initialement prévu du 11 au 22 mai 2021, le 74e festival se déroulera finalement du mardi 6 au samedi 17 juillet.

Le festival de Cannes pourrait bien être le premier festival cinématographique à se dérouler en public. Si la majeure partie des événements du genre devront présenter une édition en ligne, la croisette, elle, envisage de le reporter à l’été prochain. Dans un communiqué, les organisateurs expliquent : « Comme annoncé à l’automne dernier, le Festival International du Film de Cannes, se donnait la possibilité de modifier ses dates en fonction de l’évolution de la situation sanitaire mondiale. Ainsi, prévu initialement du 11 au 22 mai 2021, le 74e Festival aura lieu du mardi 6 au samedi 17 juillet prochain« . Un report de quelques mois donc, mais qui laisse une marge de manœuvre alors que la vaccination battra son plein dans l’Hexagone et ailleurs. Dans son communiqué, le Festival de Cannes ne précise en revanche pas s’il s’agira d’une édition adaptée au contexte, avec des jauges plus réduites par exemple.

74e EDITION : REPORT DE DATES

Pour rappel, l’édition 2020 avait été repoussée au mois de juin avant que Pierre Lescure et Thierry Frémaux ne se résolvent à annuler l’événement en public. En lieu et place du Festival de Cannes, ils avaient partagé une sélection officielle estampillée Cannes. Du 27 au 29 octobre dernier, une version réduite du festival s’était tenue et quatre films avaient eu droit à une projection en salle. Reste à voir désormais si cette édition 2021 bénéficiera du même traitement. Interrogé par France Info le 8 janvier dernier, l’actuelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait souhaité rassurer le monde de la culture, meurtri depuis le début de la crise sanitaire. « Je veux donner un message d’espoir : les festivals d’été, on doit pouvoir y arriver. »