Netflix va consacrer deux séries animées à Tomb Raider et King-Kong

Netflix va continuer d’élargir son catalogue, et surtout du côté de l’animation. La plateforme va produire deux nouvelles séries, adaptées des aventures de Lara Croft et King-Kong. Aucune date de sortie n’a encore été donnée.

Quel est le point commun entre King-Kong et Lara Croft ? A priori pas grand chose et pourtant. Les deux icônes de la pop culture vont avoir droit à une série sur Netflix, en animation. La plateforme compte élargir son catalogue avec des adaptations de films et jeux-vidéos à succès. Si on savait déjà qu’une série Resident Evil était au programme, le N rouge vient d’annoncer que la plus célèbre des pilleuses de tombes serait aussi à l’honneur sur la plateforme. Cette nouvelle adaptation devrait s’inspirer du dernier jeu vidéo de Square Enix, Shadow of The Tomb Raider. Sorti en 2018 sur consoles et PC, il suit une Lara Croft à peine âgée de 23 ans qui se bat contre l’Ordre de la Trinité et doit stopper une apocalypse prédite par les Mayas. La série explorera visiblement le passé de la jeune femme. Pour l’instant, on ne sait que très peu de chose sur cette série Tomb Raider, si ce n’est que ce sera le studio Powerhouse qui sera derrière le projet. Ce n’est d’ailleurs pas sa première collaboration avec Netflix, puisque c’est à lui que l’on doit la série Castlevania. La productrice de The Witcher : Blood Origin sera aussi de la partie. La nouvelle intervient quelques jours après l’annonce d’une suite aux aventures de Lara Croft dans les salles obscures. Ce nouveau film, avec Alicia Vikander dans le rôle-titre, a d’ailleurs trouvé sa réalisatrice et c’est Misha Green qui s’y colle. La scénariste et cinéaste a notamment travaillé sur la série Lovecraft Country, aux côtés de Jordan Peele.

King-Kong au cœur d’une série Skull Island

Alors qu’il s’apprête à affronter Godzilla au cinéma, King-Kong s’offrira une petite incursion chez Netflix. Le personnage sera au cœur d’une série baptisée Skull Island. Comme son nom l’indique, elle reprendre les événements déjà explorés par le film du même nom. Des naufragés se retrouvent coincés sur une île peuplée de monstres. L’un d’entre eux est un énorme singe, qui vous l’aurez compris est King Kong. Pour l’instant, aucune des deux séries n’a de date de diffusion.