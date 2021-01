Apple est devenu le premier vendeur de smartphone au monde fin 2020

Grâce à l’iPhone 12, Apple s’est hissé à la première place des plus gros vendeurs de smartphones dans le monde au cours du dernier trimestre de l’année 2020. Jamais aucun constructeur n’aura vendu autant de smartphones qu’Apple en un seul trimestre. Sur l’année entière, la firme se glisse en deuxième position.

90,1 millions. C’est le nombre d’iPhone vendu au cours du quatrième trimestre de l’année 2020, ce qui représente 23,4% de part de marché, d’après les données du cabinet IDC. En comparaison, Samsung — premier vendeur de smartphone au monde depuis des lustres — n’en a vendu « que » 73,9 millions d’unités, avec 19,1% de part de marché. On retrouve Xiaomi loin derrière avec 43,3 millions de smartphones écoulés. En d’autres termes, fin 2020, Apple est devenu le premier vendeur de smartphone dans le monde, devant Samsung, Xiaomi, OPPO et Huawei !

« Apple a réalisé une performance phénoménale au quatrième trimestre de 2020 » a expliqué IDC suite à la parution de ces chiffres. C’est bien simple, non seulement le constructeur californien est passé de la quatrième place du classement des plus gros vendeurs de smartphones au monde à la première en un seul trimestre, mais jamais aucun autre constructeur n’a vendu autant de smartphone en ce laps de temps. Le cabinet IDC explique même que c’est le plus grand volume de vente de smartphone jamais recensé pour un seul constructeur depuis qu’il a commencé à calculer ces chiffres.

Apple finit deuxième sur l’année 2020

En ce qui concerne l’année 2020 au complet, Apple se classe deuxième, avec près de 206,1 millions d’iPhone vendus. En premier, c’est toujours Samsung qui domine, avec 266,7 unités vendues et 20,6% de parts de marché. Néanmoins, le combat n’est pas tout à fait loyal car Apple ne lance qu’une seule cuvée d’iPhone par an — généralement en septembre, à l’exception de 2020 où la lancement s’est fait en octobre — si l’on met de côté les éditions spéciales, comme l’iPhone SE. La firme sud-coréenne multiplie quant à elle les gammes, et bénéficient de deux coups de projecteur au cours de l’année concernant le haut de gamme : en début d’année, avec sa gamme Galaxy S (dont le dernier Galaxy S21 Ultra), et durant l’été, avec ses Galaxy Note (et Galaxy Z Fold). Sur l’année, la firme a la Pomme est donc en nette progression, avec 7,9% de ventes supplémentaires, tandis que Samsung essuie -9,8%.

Sur l’année 2020, Huawei s’est également illustré avec 189 millions de smartphones vendus, et se glisse à la troisième place. On retrouve ensuite Xiaomi et Vivo, avec respectivement 147,8 millions et 111,7 millions de smartphones écoulés. Au total, les constructeurs de smartphones ont vendu pas moins de 1,29 milliards d’appareils en 2020. Ce chiffre qui paraît colossal est pourtant en baisse de 5,9% par rapport à 2019, ce qui s’expliquerait par la pandémie que nous avons connu l’année passée, et qui repart plus belle. Les analystes estiment néanmoins que ces chiffres devraient repartir à la hausse en 2021.