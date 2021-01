Philips présente ses nouveaux téléviseurs OLED et mini-LED

Quelques semaines après le CES, Philips dégaine à son tour ses nouvelles gammes de téléviseurs pour l’année à venir. On y retrouve de l’OLED poussé dans ses proportions impressionnantes, mais aussi des modèles mini-LED.

Philips a beau arriver après la bataille du CES 2021 (virtuel), le constructeur avait de nombreux produits à nous dévoiler du côté de ses téléviseurs. Au menu, on retrouve de nouveaux modèles dans des diagonales inédites, mais aussi une nouvelle version de l’excellent processeur de traitement d’images du constructeur, le P5. On fait le point sur toutes les nouveautés !

De l’OLED XXL et du mini-LED

Passé maître dans le monde des téléviseurs exploitant des dalles OLED, Philips renouvelle sa gamme avec ses téléviseurs OLED 806/856. Équipés de la nouvelle génération du processeur P5 AI, les téléviseurs Philips 806 sont déclinés en 48, 55, 65 et, taille inédite pour de l’OLED, en 77 pouces. Le modèle 856 se décline quant à lui en version 55 et 65 pouces.

En plus de la compatibilité HLG, HDR10 et HDR10+, ces nouveaux modèles prennent en charge le HDR10+ Adaptive combinant les métadonnées HDR10+ avec des informations en temps réel sur la lumière ambiante afin d’optimiser automatiquement les niveaux de luminosité en fonction de l’environnement de visualisation, scène par scène, grâce au nouveau processeur d’images P5 de 5e génération. La principale nouveauté en 2021 sur cette gamme, c’est l’arrivée d’une technologie anti-marquage conçue par Philips TV dans le but de protéger spécifiquement les dalles OLED de ces téléviseurs 806/856 et leur éviter de subir le fameux « burn-in », propre aux écrans OLED. Grâce à cette solution, ces nouveaux modèles devraient être préservés de ce genre de désagréments.

Autrement, on retrouve bien sûr l’Ambilight (trois côtés), mais aussi le HDMI 2.1 incluant la VRR 4K de 40Hz à 120Hz avec une bande passante impressionnante de 48Gbps (4:4:4 -12 bit), le FreeSync Premium Pro et le mode Auto Game qui s’ajoute au ALLM (Auto-Low-Latency mode) que l’on trouvait déjà sur les modèles 2020, de quoi faire de ces modèles des compagnons idéaux pour les consoles de nouvelle génération. Côté son, on pourra compter sur un système de sonorisation 2.1 50W avec un haut-parleur de basses dédié, orienté vers l’arrière, complété par quatre membranes passives. Le tout est compris dans un ensemble ultra mince avec un cadre fin en aluminium brossé.

Enfin, on retrouve le Philips 9636 Premium, doté d’un écran mini-LED et disponible en 65 et 75 pouces. Celui combine un rétro-éclairage local sur 1024 zones avec le système Philips Micro Dimming Premium pour obtenir des noirs profonds et une excellente luminosité avec un impressionnant pic de 2000 nits (!). On retrouve, sinon, le nouveau processeur P5 ainsi que les nouveautés des téléviseurs 806/856, avec un système son 3.1.2 signé Bowers & Wilkins et un système Ambilight sur quatre côtés. Toujours du côté des téléviseurs mini-LED, Philips dévoile la 9506, qui sera disponible cet été en 65 et 75 pouces et dispose d’une dalle un peu moins lumineuse, avec 1 500 nits. Ces deux téléviseurs sont les premiers de chez Philips à utiliser la technologie mini-LED sur de telles diagonales.

Dans la gamme du constructeur, on retrouve également le téléviseur DLED Philips 9206 Premium100 Hz, disponible au 2e trimestre 2021 en 55 et 65 pouces, mais aussi de nouveaux téléviseurs The One, les Philips 8506. Ceux-ci seront eux aussi disponibles au 2e trimestre en 43, 50, 58, 65, 70 et 75 pouces.