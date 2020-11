Quels sont les meilleurs modèles de téléviseurs pour réellement exploiter tout le potentiel des consoles de nouvelle génération ? Voici notre sélection !

Les consoles de nouvelle génération sont là, et avec elles débarquent de nouveaux standards en matière de qualité d’image. Puisque la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft sont parties pour durer pendant de longues années, elles sont d’ores et déjà prêtes à tirer parti du meilleur des télévisions actuelles, et même de celles qui seront lancées dans les années à venir. Mais avant de mettre 15 000 euros dans un téléviseur 8K, il convient de cerner les points essentiels à vérifier pour profiter d’une bonne expérience vidéoludique, comme un haut taux de rafraîchissement, par exemple. En prenant en compte les spécificités des consoles next-gen, nous vous avons sélectionné quatre modèles de téléviseurs qui seront parfaits pour accompagner une PS5 ou une Xbox Series X !

LG CX OLED : le meilleur contraste

L’OLED reste, encore et toujours, la technologie d’affichage la plus bluffante grâce à ses noirs infinis et tout simplement sublimes. Reste que, sur une télévision, cette technologie est très onéreuse et les modèles qui en sont équipés ont parfois d’un temps de latence moyennement adapté à la pratique de jeu vidéo. LG a toutefois affiné sa recette avec sa gamme de téléviseurs CX, qui viennent succéder au très populaire C9 en apportant encore plus d’arguments.

Avec son écran OLED et les multiples technologies qu’elle embarque, la LG CX se classe clairement parmi les meilleurs écrans 4K du moment, et certainement le meilleur téléviseur OLED du marché. Film, série, sport, jeu vidéo… Tout passe à merveille sur cette télévision aux multiples atouts, qui disposent en plus d’un design particulièrement soigné. On y retrouve de nombreuses tailles d’écrans, s’étalant de 48 à 77 pouces, ainsi que la présence d’un taux de rafraîchissement variable qui permettra d’afficher vos jeux en 120 Hz.

Ses points forts ? Son design et ses contrastes infinis.

Où l’acheter ?

Samsung QLED Q95T : la meilleure luminosité

Du côté de Samsung, le constructeur s’illustre depuis plusieurs années avec ses téléviseurs QLED, une technologie maison qui lui permet de proposer la meilleure luminosité du marché et d’éviter les problèmes liés aux dalles OLED comme les marques de brûlure. Avec sa QLED 95T, Samsung tient clairement un parfait prétendant pour accueillir une PS5 ou une Xbox Series X/S.

On y retrouve son image ultra-lumineuse idéale pour le jeu vidéo, et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, le tout en 4K. La télévision dispose également d’autres arguments qui ne sont pas nécessairement liés au jeu vidéo, comme Tizen OS, son interface maison, qui remporte encore et toujours notre préférence en matière d’interface pour téléviseurs.

Le Q95t a également le mérite de proposer un filtre anti-reflet qui pourra se révéler très pratique si l’on a une fenêtre ou une lumière qui vient frapper l’écran chez soi. Il est également livré avec le boîtier déporté One Connect qui centralise toute la connectique.

Ses points forts ? Sa luminosité et son interface.

Où l’acheter ?

Sony Bravia XH95 : déjà prête pour la PS5

Si LG s’impose comme une référence avec l’OLED, et que Samsung sort du lot avec son QLED, il ne faut pas oublier le constructeur de la PlayStation 5 lui-même qui, avec son XH95, propose un téléviseur LCD extrêmement convaincant et particulièrement adapté à la pratique du jeu vidéo. Il s’agit même d’un des premiers modèles labellisé « Ready for PlayStation 5 ». Le téléviseur est disponible en de multiples tailles d’écran, de 55 à 75 pouces, et on devrait prochainement avoir le droit à une mise à jour pour supporter l’HDMI 2.1 et donc la 4K en 120 Hz.

On retrouve certes du LCD, mais Sony a peaufiné sa recette à l’extrême avec une dalle 10 bits Full Array LED composée de multiples zones lumineuses, permettant un pilotage extrêmement précis du rétro-éclairage, mais aussi une gestion du HDR impeccable. Ce dernier point est particulièrement important pour les gamers, notamment sur des titres de type survival horror qui vous plongent dans des environnements très sombres. De plus, le LCD et sa latence extrêmement faible font de ce téléviseur un parfait compagnon à la console de Sony, mais aussi à celle de Microsoft.

Ses points forts ? D’ores et déjà « Ready for PlayStation 5 »; sa dalle LCD idéale pour les gamers.

Où l’acheter ?

Philips 558M1RY : un moniteur dans un corps de TV

La Philips 558M1RY a beau avoir l’air d’une télévision, il s’agit en réalité d’un gros moniteur de 55 pouces… et donc totalement adapté à une console de salon ! Philips le présente même comme le « plus grand moniteur optimisé pour les jeux sur console », c’est dire ! La subtilité, c’est donc l’absence de tuner TV sur ce modèle, qui accueillera en revanche parfaitement une tour PC, un PlayStation 5 ou une Xbox Series X/S.

On retrouve tout ce dont pourrait rêver un gamer : 4K UHD en 120 Hz, dalle ultra-lumineuse avec un temps de réponse de seulement 2,5 ms en HDMI et 1,5 ms en DisplayPort, barre de son Bowers & Wilkins de 40W intégré, et même la technologie Ambiglow du constructeur néerlandais ! Si vous cherchez un écran parfaitement taillé pour les consoles next-gen et que vous ne vous servez pas du tuner TV, la Philips 558M1RY est bourrée d’arguments.

Notez également que puisqu’il ne dispose pas de Tuner TV, il est exonéré de redevance.

Ses points forts ? Les avantages d’un moniteur gaming, dans un format de téléviseur.

Où l’acheter ?

Samsung QE55Q700T 8K 2020 : pour ceux qui veulent déjà la 8K

En bonus, on vous propose tout de même l’un des téléviseurs 8K les moins chers du marché, puisque les nouvelles consoles sont d’ores et déjà parées pour supporter une telle résolution. Dans sa version 55 pouces, le Samsung QE55Q950R devrait être un excellent prétendant pour accueillir les consoles next-gen, notamment en raison de son positionnement tarifaire ultra-agressif sur le marché balbutiant de la 8K. QLED, 100 Hz natif, HDMI 2.1…

Le téléviseur est clairement capable d’encaisser les consoles next-gen à leur plein potentiel. Néanmoins, on continue de penser que ce n’est pas forcément le meilleur choix car on trouve des téléviseurs plus qualitatifs et moins chers en 4K (notamment ceux proposés plus haut). De plus, la 8K semble un peu superflue sur « seulement » 55 pouces, une taille où la 4K s’avère déjà largement suffisante.

Ses points forts ? La 8K à « petit » prix.

