Nintendo : voici la nouvelle Switch aux couleurs de Monster Hunter Rise

Le jeu Monster Hunter Rise, prévu le 26 mars prochain, amène avec lui une Nintendo Switch et sa manette collector ornée de motifs symboliques noirs et dorés.

Une édition spéciale de la console Nintendo Switch aux couleurs de Monster Hunter Rise va arriver en France, et elle est canon ! Une édition collector Monster Hunter XX était déjà sortie au Japon en 2017, mais maintenant Capcom veut ravir les fans de la licence en réitérant sa collaboration avec Nintendo, cette fois-ci avec une Switch collector accessible aux européens. Elle sera disponible dès le 26 mars, soit le même jour que la sortie du jeu. Les designs de Monster Hunter Rise seront appliqués à une console Nintendo Switch traditionnelle, sur les Joy-con et la station d’accueil, ainsi que sur une manette Nintendo Pro vendue séparément. Sur le socle de la console, on retrouve une illustration dorée du Magnamalo, monstre emblématique de la série. Des symboles liés au jeu sont disséminés un peu partout sur les éléments collector, et un Magnamalo également présent sur la manette pro.

Si vous n’êtes pas familier avec la licence Monster Hunter, c’est un jeu de rôle de type dungeon crawling développé par Capcom, studio également à l’origine des jeux Resident Evil, et qui dépeint un monde où les joueurs partent à la chasse aux monstres, tous plus fantastiques les uns que les autres. Si vous voulez tester le jeu, une démo est disponible gratuitement jusqu’au 31 janvier. Dans celle-ci, vous avez l’occasion de jouer à quatre quêtes différentes, dont deux jouables en coopération. Elles vous permettent de vous familiariser avec les nouveaux éléments du jeu ainsi que les nouvelles mécaniques, par exemple la chevauchée de wyvernes. Cette édition collector sera vendue avec un code de téléchargement pour le jeu Monster Hunter Rise, le DLC de la version deluxe ainsi qu’un contenu bonus. Le prix de cette Switch collector n’a pas été révélé, mais le jeu seul sera vendu au prix de 59,99 euros pour l’édition standard, et 69,99 euros pour l’édition deluxe.