Whatsapp exige désormais une authentification biométrique sur PC

Whatsapp vous demandera sous peu d’entrer vos empreintes biométriques pour confirmer la liaison de votre compte avec la version web de l’application.

Jusqu’à présent, pour lier votre compte Whatsapp à votre PC – depuis l’application desktop ou le web, il suffisait de scanner un QR code sur votre smartphone. L’opération était simple, mais vraisemblablement trop peu sécurisée au goût de l’entreprise, qui va désormais ajouter une nouvelle couche de sécurité au procédé. Dans le cadre d’une refonte de sa version web, Whatsapp explique ainsi que si quelqu’un parvient à accéder à votre téléphone, il ne sera ainsi plus en mesure de le relier à son PC, afin de pouvoir usurper votre identité ou fouiller dans vos conversations plus tard par exemple. Une mesure supplémentaire, sans doute destinée à faire passer la pilule après le tollé suscité par l’annonce de changement de CGU de la plateforme de messagerie en ligne.

Ainsi sur iPhone, Whatsapp exigera une reconnaissance biométrique via Face ID ou Touch ID, sur des appareils fonctionnant à minima sous iOS 14. Concernant les smartphones Android, tout appareil compatible avec l’authentification biométrique (reconnaissance faciale, iris ou empreinte digitale) pourra servir de facteur d’identification. Rassurez-vous, cela ne signifie pas que la filiale de Facebook sera en mesure de collecter et d’enregistrer vos informations biométriques. Comme sur la plupart des applications tierces sécurisées, la plateforme utilisera le protocole déjà présent dans votre téléphone. Dans un communiqué, l’entreprise précise ainsi : “L’authentification du visage et des empreintes digitales se fait sur votre appareil de manière à préserver la vie privée. WhatsApp ne peut pas accéder aux informations biométriques stockées par le système d’exploitation de votre appareil”. Pas sûr que cela suffise pour autant à stopper la fuite massive des utilisateurs vers d’autres plateformes de messagerie plus sécurisées, à l’image de Signal, pris d’assaut depuis quelques semaines.