Twitch bannit les streamers qui se sont inscrits avant d’avoir 13 ans

Depuis que Twitch s’est mis à bannir les streamers ayant créé leurs chaînes avant l’âge autorisé, la plateforme de streaming fait face à une vague de révolte et est accusée d’hypocrisie.

Twitch semble partir à la chasse des streamers ayant créé leur compte avant l’âge de 13 ans. Une des règles de la plateforme stipule qu’il faut avoir 13 ans ou plus pour créer un compte et diffuser ses parties. Si certaines personnes ont respecté cette règle, ce n’est visiblement pas le cas de tout le monde, puisque de plus en plus de streamers voient leur compte se faire bannir par Twitch pour non-respect de cette règle.

C’est le cas de AverageHarry, un streamer britannique de 15 ans dont le bannissement a provoqué une vague de révolte contre la plateforme car beaucoup trouvent cette décision injuste. Alors qu’il avait fait une demande de partenariat avec la plateforme de streaming, Twitch s’est finalement rendu compte que Harry avait créé son compte quelques mois avant son treizième anniversaire. Il n’en a pas fallu plus pour que Twitch bannisse son compte, bien que le jeune homme soit maintenant âgé de 15 ans. Une grande déception tandis qu’il avait atteint les 90 000 followers sur la plateforme.

Un cas parmi d’autres

Il n’est pas le seul à avoir rencontré ce problème. Ces derniers mois, Twitch semble bannir de plus en plus d’utilisateurs pour cette raison, comme cela a été le cas pour Fluctra ou encore MaxTLL, qui ont tous les deux commencé leurs chaînes à 12 ans. Malgré le fait qu’ils aient maintenant tous 15 ans, AverageHarry, Fluctra et MaxTLL ont du recommencer leur parcours avec des nouvelles chaînes qui ont respectivement 5000, 5000 et 4500 abonnés. D’autres streamers, tel que Froste, ont exprimé le sentiment d’injustice qui découle de ces bannissements aléatoires.

Twitch aurait en revanche laissé d’autres streamers, avec un nombre beaucoup plus important de followers que AverageHarry, continuer leur activité alors qu’eux aussi avaient dérogé à la règle des 13 ans. C’est le cas notamment de Bugha, qui a presque 4 millions d’abonnés et a commencé sa chaîne à 12 ans, ou encore Fresh qui comptabilise également presque 4 millions d’abonnés et a débuté sa chaîne à 10 ans. Malgré les critiques, Twitch maintient sa position quant à cette règle et continue d’affirmer que ceux qui y dérogent verront leur compte supprimé.