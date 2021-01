Metacycle : la moto électrique de Sondors à 5.000 $

Le constructeur de véhicules électriques Sondors veut s’adresser à tous les publics. Après un vélo et en attendant d’en savoir un peu plus sur ce qui ressemble à une demi-voiture, l’entreprise a dévoilé une moto plutôt séduisante.

Après les vélos eBikes, Sondors se lance sur le marché de la moto électrique avec la Metacycle. Ce nouveau deux roues bâti autour d’un « exo-squelette » en aluminium au profil affiné permet de rouler 130 km sur une seule charge, avec une batterie d’une capacité de 4 kW. De quoi assurer de longs trajets entre la maison et le travail y compris en dehors des zones très urbanisées.

Puissance et autonomie

La Metacyle offre une puissance de 8 kW, et de 14,5 kW en crête. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 130 km/h. En termes d’aménagement, on trouvera un compartiment pour un téléphone avec recharge par induction ainsi qu’une selle sculptée proposant confort et contrôle, selon le constructeur. Le véhicule se décline en trois coloris, noir (Supermassive), blanc (Arctic) et argent (Naked Silver).

En plus de son design très sportif, la Metacycle a aussi pour elle un prix somme toute assez abordable : il faut compter en effet 5.000 $ l’unité, soit un peu plus de 4.100 €. Malheureusement, Sondors n’a pas annoncé de sortie en Europe, il faudra croiser les doigts. Les premières livraisons auront lieu au mois d’octobre.

Le constructeur fait également miroiter une voiture électrique, la Sondors EV, qui donne en fait l’impression d’être une moitié de voiture ! Le véhicule compte trois roues, c’est une sorte de scooter de luxe. L’entreprise ne donne pas plus d’informations pour le moment.