Après Xiaomi, Motorola aussi a une technologie de recharge à distance

La recharge des batteries vraiment sans fil, c’est à dire sans poser l’appareil sur un support, connait une nouvelle poussée de fièvre. Après Xiaomi et son système Mi Air Charge, c’est au tour de Motorola de dévoiler sa propre technologie.

La recharge vraiment sans fil, c’est le stade ultime pour les appareils électroniques et leurs utilisateurs. Plus besoin de les brancher, ni de les poser sur un support à induction, il suffit tout simplement qu’ils soient à proximité du boîtier qui transfère l’énergie à distance. Cela reste encore de la science-fiction, malgré de nombreuses tentatives durant ces dernières années. Le Mi Air Charge paraît ainsi très prometteur, mais Xiaomi s’est bien gardé d’annoncer une date de commercialisation.

Une station de recharge à distance chez Motorola

Xiaomi n’est pas le seul à développer une telle technologie. Sur Weibo, un dirigeant de Motorola a dévoilé une station de recharge à distance baptisée Motolora One Hyper. On peut voir dans la vidéo deux smartphones en train de charger sans fil, l’un à 80 cm du dispositif, l’autre à un mètre. Les appareils ressemblent à des Motorola Edge, mais il est difficile de vraiment les identifier. Surtout, on ignore les modifications qui ont été apportées par le constructeur.

La vidéo montre également que la recharge s’arrête dès qu’une personne se place entre le boîtier et le smartphone (en l’occurrence il s’agit d’une main). Sans doute pour une raison sanitaire, ce qui reste la grande interrogation et la grande inquiétude de cette technologie. Malheureusement, Motorola n’a pas donné beaucoup de précisions sur le One Hyper (notamment la vitesse de recharge), contrairement à Xiaomi qui a dévoilé une partie de son jeu.

Le constructeur, propriété de Lenovo, demande simplement aux utilisateurs de Weibo s’ils aimeraient que ce système soit intégré dans de futurs modèles Edge. Mais Motorola ne confirme pas si sa technologie de recharge à distance verra le jour pour le grand public, ni d’ailleurs si l’entreprise a vraiment l’intention de la lancer un jour sous la forme d’un produit commercial.