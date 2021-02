Apple TV+ : Anne Hathaway et Jared Leto au casting de WeCrashed

On en sait finalement un peu plus sur la série inspirée de la débâcle de WeWork. Apple TV+ recrute deux acteurs de haute voltige pour sa production, Anne Hathaway et Jared Leto se donneront la réplique.

Apple continue d’enrichir son catalogue et débauche des stars d’Hollywood pour le faire. Annoncée en février 2020, la série consacrée à l’entreprise WeWork se dévoile un peu plus. Apple vient d’annoncer qu’Anne Hathaway (Interstellar) et Jared Leto (Requiem for a dream) seraient au casting de la production. Elle est adaptée du podcast WeCrashed : The Rise and Fall of WeWork et sera réalisée par Jon Requa et Glenn Ficarra. Le duo a déjà œuvré derrière la caméra pour Crazy Stupid Love et This is Us. La production sera quant à elle assurée par Lee Eisenberg. Celui qui a aussi travaillé sur Little America s’alliera à Drew Crevello pour l’écriture du scénario. WeCrashed rejoint la liste des productions originales d’Apple TV+ qui comprend déjà Truth be Told avec Octavia Spencer et Aaron Paul ou encore See avec Jason Momoa dans le rôle principal. En 2020, la plateforme a profité du confinement généralisé pour augmenter son nombre d’abonnés. À l’heure actuelle, on recense pas moins de 8,74 millions d’abonnés au service de streaming.

Côté intrigue, la série retracera la chute de l’empire WeWork. D’abord considérée comme l’étoile montante de l’économie du partage, l’entreprise est devenue l’emblème d’une mauvaise gestion des capitaux. Celle qui avait atteint une valorisation de près de 50 milliards de dollars, s’effondrait en 2019 quelques semaines avant son introduction en bourse. La série ne sera d’ailleurs pas la seule production cinématographique consacrée à l’histoire de WeWork puisqu’Universal prépare aussi un film sur le sujet. Il sera quant à lui basé sur le livre de la journaliste Katrina Brooker et sera écrit par Charles Randolph, à qui l’on doit l’excellent The Big Short : le casse du siècle. Le film n’a pas encore de date de sortie.