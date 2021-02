7 millions de clients pour N26 !

La banque mobile N26 fête ses 6 ans et dépasse les 7 millions de clients dans le monde ! L’année 2020 aura vu 2 nouveaux millions de clients la rejoindre, renforçant sa position de leader digital du secteur bancaire en Europe. Ainsi, N26 enregistre un volume de transactions record, avec plus de 5,5 milliards d’euros par mois en 2020.

Avec une année 2020 si particulière, N26 s’est concentré à adapter ses services pour accompagner au mieux ses clients tout en améliorant sa rentabilité à long terme. +75% de paiements sans contact, +20% d’achats e-commerce, un montant de retraits d’espèces divisé par 2,5, autant d’exemples de l’évolution des usages des 1,700 000 Français qui ont fait de N26 leur banque de tous les jours (+60 % de clients en France en 2020).

Face à cette pandémie, N26 a su s’adapter. D’abord, la banque a introduit une fonctionnalité au plus fort de la première vague de confinement en Europe au printemps dernier pour permettre à ses nouveaux usagers d’activer leur carte bancaire avant de la recevoir physiquement et simplifier l’ouverture de compte depuis chez soi, sans paperasse. En septembre, alors que la crise économique s’accentuait, N26 lançait sa fonctionnalité Arrondis, pour placer automatiquement sur un sous-compte la somme à l’euro supérieur lors de chaque achat. Enfin, début 2021, N26 étendait sa couverture d’assurance Allianz pour couvrir les sinistres liés à la pandémie.

Aujourd’hui la banque mobile est devenue la norme pour une majorité de Français. N26 a enrichi ses offres en 2020 avec le lancement de N26 Business Metal pour les auto-entrepreneurs et son nouveau compte N26 Smart. Avec cette offre à 4,90 euros par mois, N26 offre l’essentiel de ses technologies à un prix attractif et avec un service client disponible au quotidien, même le dimanche.

Avec des investissements continus pour soutenir sa croissance, N26 prépare de nouveaux services en 2021, notamment autour des services financiers de trading de plus en plus plébiscités par les usagers. Après N26 Smart en novembre dernier, les comptes N26 Standard, N26 You (vers N26 International) et N26 Metal (vers N26 Unlimited) seront mis à jour dans les prochaines semaines. Enfin, côté produits : cartes virtuelles, statistiques plus avancées et de nouvelles fonctionnalités pour les sous-comptes.