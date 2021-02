WandaVision : qui est Jimmy Woo, l’agent du FBI dans la série ?

WandaVision nous propose une plongée dans l’univers de Wanda Maximoff. Mais la série introduit aussi de nouveaux personnages, que les amateurs du MCU connaissent déjà un peu. Parmi eux on retrouve Jimmy Woo que l’on avait déjà aperçu dans Ant-man et la guêpe.

Le dernier épisode de WandaVision a levé le voile sur certains éléments de l’intrigue. Ce milieu de saison nous réservait des surprises en faisant revenir plusieurs personnages secondaires. L’un d’entre eux a retenu notre attention, puisqu’il jouera visiblement un rôle essentiel dans l’intrigue de la série. Si vous n’avez pas vu tous les films du MCU, son nom ne vous dit peut-être rien. Jimmy Woo a été introduit dans l’univers Marvel lors du second opus des aventures d’Ant-Man en 2018. Il était déjà incarné par Randall Park, un humoriste et acteur qui joue aussi dans Bienvenue chez les Huang. Dans le film de Peyton Reed, il est en charge de surveiller Scott Lang après que celui-ci se soit enfui pour aller aider Captain America dans Civil War. Cet agent du FBI semble graviter autour des affaires de super-héros puisque c’est à lui qu’a été confiée l’enquête sur la disparition d’un témoin sous protection. Il fera donc équipe avec SWORD pour résoudre le mystère qui entoure la disparition des habitants de Westview.

Et dans les comics ?

Sur le papier, Jimmy Woo est un agent du S.H.I.E.L.D qui a combattu le super-vilain la Griffe Jaune en 1956 dans les comics d’Atlas Comics. Il apparaît ensuite dans plusieurs comics chez Marvel avant de devenir un personnage récurrent. À l’approche de l’âge de la retraite, il devient l’un des membres de la direction du SHIELD et est tué. Il sera ensuite ressuscité par Marvel Boys. Il apparaîtra aussi dans Spider-Man Family vol 2 #4 et Nick Fury vs S.H.I.E.L.D #1-6. Reste à voir désormais quel sort lui sera réservé dans la série et s’il prendra une place plus importante dans le reste du MCU. Après la diffusion du quatrième épisode de WandaVision, les spectateurs réclament une série consacrée au personnage et au duo qu’il forme désormais avec Darcy Lewis. En attendant, vous pouvez retrouver notre dossier consacré aux choses qu’il ne fallait pas louper dans le dernier épisode de WandaVision.