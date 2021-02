YesYes : cette entreprise française reconditionne votre PS4

À l’heure où les déchets électroniques s’accumulent, les consoles de jeux n’y font pas exception. Le reconditionnement est donc une excellente solution pour leur redonner une seconde vie.

Si vous avez acheté une PlayStation 5 que vous ne savez pas quoi faire de votre PlayStation 4, alors YesYes se propose de vous la reprendre afin de la reconditionner. YesYes est une entreprise de reconditionnement française créée en 2018 qui s’est spécialisée dans le reconditionnement de smartphones. L’entreprise s’ancre dans une démarche qui se veut plus écologique, elle qui livre déjà ses téléphones reconditionnés dans « un emballage éco-conçu et accompagnés d’un kit de charge durable et 100% recyclable ».

À l’occasion de la sortie de la PS5, YesYes a vu une opportunité se présenter qui permettrait à l’entreprise d’évoluer face aux enjeux actuels du reconditionnement et des déchets électroniques. C’est pourquoi YesYes propose désormais de reconditionner vos anciennes PlayStation 4, de plus en plus laissées à l’abandon depuis que la console nouvelle génération est sortie. YesYes reprend les modèles Slim 500Go pour 140 euros, Slim 1To pour 150 euros et Pro 1To pour 180 euros. L’entreprise précise aussi que l’envoi de la console est totalement gratuit, que vous choisissez de l’envoyer par Colissimo ou de la confier à un transporteur DHL. Les modèles sont ensuite remis en vente sur leur site et bénéficient d’une garantie d’un an.

David Mignot, co-fondateur de YesYes, a déclaré que « le reconditionnement des produits électroniques représente en effet un enjeu environnemental considérable sur lequel nous souhaitons agir activement » et que « ayant passé plus de 15 ans au sein des équipes Sony et face au lancement de la PS5, cette démarche s’imposait comme une évidence ! ». Le petit plus de YesYes est que l’entreprise est située en Normandie et travaille en collaboration WEEECycling, une entreprise spécialiste du recyclage des produits électroniques, adaptée à l’insertion des personnes en situation de handicap et elle aussi basée en Normandie, et ça, ça nous donne envie de chanter Cocorico !