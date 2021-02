Ford et Google officialisent un partenariat pour des voitures connectées

Les deux entreprises vont lancer les premiers véhicules sous Android, et marquent un tournant décisif sur le marché de la voiture connectée.

Annoncé aujourd’hui, ce nouveau partenariat stratégique entre Ford et Google débutera en 2023, et durera six ans. L’objectif rappellent les deux partis dans un communiqué : Réinventer l’idée même de la voiture connectée, tout en accélérant la transition technologique du groupe Ford : “Alors que Ford poursuit la transformation la plus profonde de son histoire avec l’électrification, la connectivité et la conduite autonome, le rapprochement de Google et de Ford permet la mise en place d’un véritable centre d’innovation capable d’offrir une expérience personnalisée à nos utilisateurs et de moderniser notre entreprise”.

Android Auto, la nouvelle norme ?

Concrètement, les prochains modèles de véhicules appartenant au groupe Ford devraient, à partir de 2023 et sans exception, être équipés d’Android Auto, et bénéficier des services intégrés de Google. On s’attend donc logiquement à voir Google tirer partie de ses connaissances en matière d’intelligence artificielle, de machine learning et d’analyse de données, afin de permettre à Ford de créer des voitures intelligentes, équipées nativement de Google Maps, Google Play ou encore YouTube Music par exemple. Des applications imaginées par Google, Ford, ainsi que de nombreux éditeurs tiers devraient également être de la partie, promettant d’optimiser à la fois la conduite et l’expérience utilisateur sur la route.

Moderniser la production

En plus de bénéficier des services de Google pour proposer des voitures toujours plus intelligentes, Ford espère aussi que ce nouveau partenariat lui permettra de moderniser ses usines. Le géant de l’automobile a en effet pour objectif de développer de nouveaux outils de production et de recherche. Grâce à Google, on peut imaginer que les employés Ford pourront bientôt utiliser la réalité augmentée ou le machine learning pour perfectionner leur travail. À noter que Ford n’est pas le seul constructeur avec qui Google s’est allié. Le GAFAM a déjà signé un accord avec Renault-Nissan-Mitsubishi, General Motors et Volvo.