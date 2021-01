Google Maps veut faciliter la vie des propriétaires de voitures électriques

Véritable référence dans le domaine de la cartographie moderne, Google Maps déploie aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité, destinée à faciliter les trajets en voiture électrique.

Les voitures électriques, c’est bien. En plus d’être plus silencieuses et moins polluantes que leurs homologues thermiques, elles possèdent aussi des coûts de fonctionnement plus faibles. De nombreux avantages, qui n’effacent pourtant pas leur principal défaut : leur manque d’autonomie. Avec 400 km de route en moyenne entre chaque charge, même les plus gros véhicules électriques ne permettent pas d’effectuer les longs voyages d’une seule traite. Si vous prévoyez de faire un gros trajet, il faudra en effet anticiper plusieurs arrêts pour recharger votre voiture sur une borne.

Pour faciliter la vie des conducteurs électriques, Google a ainsi mis en place une toute nouvelle fonctionnalité, capable de planifier votre trajet en fonction de l’autonomie de votre véhicule. L’outil sera ainsi capable de planifier automatiquement d’éventuels arrêts en fonction du kilométrage restant. Il sera notamment capable de modifier votre itinéraire en fonction des bornes de recharge disponibles sur la route. Très précis, l’outil pourra même prendre en compte le type de charge utilisé (courant alternatif ou continu), et ainsi déterminer le temps que vous devrez passer à la station avant de reprendre la route.

Cette fonctionnalité bien pratique, et déjà démocratisée sur les voitures Tesla, devrait rapidement être déployée à l’ensemble des voitures électriques compatibles avec Maps. Dès cette semaine, les Volvo XC40 et Polestar 2 seront en mesure de bénéficier de ce nouveau système de navigation. Pour les autres, en attendant, Google Maps répertorie déjà les stations de chargement dans son logiciel. Il suffit donc d’une simple recherche pour voir celles à proximité. En revanche, concernant le manque de bornes publiques disponibles sur le trajet, et les éventuels détours que cela implique, le géant du web ne pourra malheureusement pas faire grand-chose.