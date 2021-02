Sur Instagram comme sur les réseaux sociaux en général, les arnaques prolifèrent depuis le début de la pandémie. La BBC relate l’histoire d’un jeune britannique de 24 ans, fasciné par la Maserati en or rose d’un soi-disant entrepreneur d’Instagram, et ayant fini par se faire extorquer 17 000£, soit presque 20 000€.

Avec la pandémie, nos habitudes de vie ont été profondément bousculées. La vie numérique n’a jamais été aussi florissante, compensant le manque d’interactions sociales. Mais forcément, si nous nous sommes majoritairement tournés vers les plateformes en ligne, c’est aussi le cas des escrocs. Comme le note Action Fraud, le centre national britannique de signalement des fraudes et de la cybercriminalité, relayé par la BBC, le nombre d’escroqueries sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Instagram, a bondi depuis l’apparition du Covid-19 et les différentes mesures de confinements qui en ont découlé à travers le monde.

La BBC cite justement un histoire plutôt édifiante d’une arnaque ayant eu lieu sur Instagram. Jonathan Reuben, un comptable de 24 ans, explique comment il a perdu près de 17 000£ (environ 19 315€) en cédant à une arnaque élaborée après une rencontre sur le réseau social. « Je suivais ce type sur Instagram et il publie toujours avec sa voiture, une Maserati en or rose, en disant qu’il est riche et autodidacte et vraiment jeune, puisqu’il n’a que 21 ans » explique le jeune comptable dans les colonnes de la BBC. Désireux d’acquérir le même style de vie, Jonathan commence à discuter avec l’arnaqueur, qui le convainc de s’inscrire à la plateforme de trading Infinox. Au début, tout semblait bien se passer, puisque son investissement initial n’a cessé d’augmenter, le poussant à investir davantage… jusqu’à la chute. L’intéressé contacte alors l’homme à la Maserati en or rose, qui lui explique simplement que ses bénéfices auraient chuté à cause du Brexit, avant de disparaître. « Après quelques jours, tout mon argent était parti et je ne pouvais plus contacter la personne impliquée » explique pour finir Jonathan Reuben.

Un chercheur en cybersécurité a ainsi déclaré à la BBC que les victimes « veulent y croire et veulent ce style de vie, surtout ces jours-ci, avec la difficulté trouver un emploi pour les jeunes. Ils sont donc plus nombreux à chercher des moyens différents de gagner plus d’argent. » Action Fraud estime que ce type de fraude serait en hausse de 50% depuis le début de la pandémie. De plus, les sommes d’argent perdues dans ce genre d’arnaques augmentent inexorablement, et peuvent aujourd’hui atteindre les 200 000£ par mois, d’après leurs recensements.