Netflix : une série basée sur Sonic débarque en 2022

C’est officiel : Netflix prépare une série sur Sonic qui sortira en 2022 sur la plateforme. Ce sera une série d’animation intitulée Sonic Prime. Qui est impatient ?

Netflix a annoncé sur son compte Twitter une nouvelle série sur le hérisson bleu le plus rapide du monde, à savoir Sonic. On ne sait pas encore grand chose sur la série mis à part son nom et son logo officiel. La série s’appellera Sonic Prime et devrait sortir sur la plateforme en 2022. Le nom a d’ailleurs été validé par Amazon Prime Video France qui a répondu à Netflix France « Très bon nom en tout cas ». Il est vrai que le nom de la série rappelle celui de la plateforme de streaming concurrente, même si ce n’est certainement pas un clin d’œil intentionnel de la part de Netflix.

Très bon nom en tout cas. https://t.co/7nqf8EikaC — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) February 1, 2021

Sonic Prime sera une série d’animation, et non pas un mélange entre animation et live-action comme c’est le cas du film Sonic sorti l’année dernière. Netflix précise aussi que les showrunners sont les personnes derrière la série d’animation Ben 10 et que les producteurs exécutifs ont aussi travaillé sur le film Disney Les Nouveaux Héros. Cette annonce n’est pas sans rappeler celle que Netflix avait partagé sur Twitter en décembre dernier avant de la supprimer. La plateforme y mentionnait déjà la série ainsi que les noms de Sega, Wild Brain et Man of Action. Sonic Prime ne sera pas la première série sur le hérisson, les dernières en date étant Sonic X et Sonic Boom. Après le succès retentissant du film, on ne peut que s’attendre à un destin similaire pour la série, même si beaucoup appréhendent la qualité des images de synthèses et de la 3D. Pour rappel, la suite du film Sonic est aussi attendue au cinéma pour 2022.