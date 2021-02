Space X veut envoyer les premiers touristiques dans l’espace en 2021

Pour vos prochaines vacances et si vous partiez dans l’espace ? Elon Musk vient d’annoncer que le premier vol touristique de Space X aurait lieu cette année. La firme entend envoyer 4 civils en orbite autour de la Terre à bord de la fusée Falcon-9.

Les séjours touristiques sur Mars ce n’est pas pour tout de suite. Pourtant, Space X prévoit déjà d’envoyer les premiers touristes dans l’espace, et ce, d’ici la fin de l’année 2021. Cette mission, baptisée Inspiration4, se fera à bord de la fusée Falcon 9, depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Le premier passager de ce vol orbital, de deux à quatre jours, n’est autre que Jared Isaacman, le fondateur et PDG de l’entreprise Shift4 Payments. Ce pilote entrainé sera rejoint par trois autres passagers qui seront choisi dans les prochaines semaines. « Il s’agit d’une étape importante vers l’accès à l’espace pour tous. » a déclaré Elon Musk aux journalistes durant la conférence de presse du lundi 1er février. L’objectif est selon lui de « réduire les coûts au fil du temps et de rendre l’espace accessible à tous ».

“While a historic journey awaits us in space, I hope this mission reinforces how far inspiration can take us and the extraordinary achievements it leads to here on Earth.” – Jared Isaacman, Inspiration4 Commander pic.twitter.com/y41tsFJzNu — Inspiration4 (@inspiration4x) February 1, 2021

Une candidature ouverte à tous

Sur un site dédié, Shift4 explique que trois civils seront sélectionnés et que l’inscription est ouverte à tous. Il faudra en revanche remplir quelques conditions physique. Les membres de l’équipe doivent être « physiquement et psychologiquement aptes à s’entraîner ». Ils ne devront pas mesurer plus de 6 pieds de haut, soit 1,82m, et peser moins de 113kg. Il existe deux manières de postuler pour les citoyens américain. La première consiste à faire un don à la fondation St Jude, d’au moins 10 dollars. En effet, avec ce concours, Jared Isaacman espère récolter 200 millions de dollars pour la fondation. L’autre solution est de présenter un business plan d’une entreprise qui repose sur les moyens de paiement de la firme Shift4. Il faudra ensuite raconter son histoire sur Twitter pour espérer être choisi. Deux sièges sont en jeux puisqu’une personne a été été sélectionnée. La sélection aura lieu dans 26 jours et les heureux élus suivront une formation auprès des équipes de Space X. Après le vol orbital de plusieurs jours, la capsule fera son entrée dans l’atmosphère pour amerrir au large des côtes de la Floride. Elon Musk précise que le voyage pourra être rallongé si besoin.